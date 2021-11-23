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إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:19+0000
2021-11-23T13:19+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي
إسرائيل
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جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن السياسي لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة رايشمان في هرتسليا وسط البلاد، الثلاثاء.وأشار بينيت إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.وقال بينيت "تحاول كل الوقت تطويق إسرائيل بميليشيات، ومن الصعب اللحاق بالإرهابيين الذي يخضعون لتعليمات قوات القدس ويجب علينا الوصول إلى المسؤول عنهم"، لافتا إلى أن "نظام حكم الملالي في حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة".ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول إحياء اتفاق 2015 في 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن "نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد في حال لم تنتفع بمزايا الاتفاق"، مشيرة إلى أن "المفاوضات يجب أن تكون جادة".وتابعت "العالم لم ينس أن واشنطن خرجت من الاتفاق، والإدارة الأمريكية الحالية تواصل نهج ترامب في ممارسة الضغوط القصوى وإرسال إشارات متناقضة لطهران".
https://arabic.sputniknews.com/20211123/إسرائيل-تتهم-إيران-بـشن-هجمات-على-أهداف-بحرية-1052421499.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي, إسرائيل

إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها

13:19 GMT 23.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / POOL
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن السياسي لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة رايشمان في هرتسليا وسط البلاد، الثلاثاء.
وأشار بينيت إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.
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وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.
وقال بينيت "تحاول كل الوقت تطويق إسرائيل بميليشيات، ومن الصعب اللحاق بالإرهابيين الذي يخضعون لتعليمات قوات القدس ويجب علينا الوصول إلى المسؤول عنهم"، لافتا إلى أن "نظام حكم الملالي في حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة".
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ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول إحياء اتفاق 2015 في 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن "نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد في حال لم تنتفع بمزايا الاتفاق"، مشيرة إلى أن "المفاوضات يجب أن تكون جادة".
وتابعت "العالم لم ينس أن واشنطن خرجت من الاتفاق، والإدارة الأمريكية الحالية تواصل نهج ترامب في ممارسة الضغوط القصوى وإرسال إشارات متناقضة لطهران".
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