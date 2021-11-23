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إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود جيشها 50% اعتبارا من العام المقبل
إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود جيشها 50% اعتبارا من العام المقبل
اتفق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع بني غانتس على زيادة رواتب الجنود بنسبة 50% اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:22+0000
2021-11-23T09:25+0000
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تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، فيما قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذا أقل ما يمكننا فعله للجنود الذين يحرسوننا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.القرار، الذي كلف حوالي 900 مليون شيكل (نحو 291 مليون دولار)، سيتم تمويله من ميزانية الدفاع وميزانية إضافية ستمررها وزارة المالية.كجزء من ذلك، سيتم زيادة رواتب جميع المقاتلين إلى 2.463 شيكل (797 دولارا). ولاحقا سيتم زيادة بدل المقاتلين في الخطوط الأمامية إلى 3048 (986 دولارا)، وزياة بدل الجنود العاملين في دعم الخدمة القتالية (يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للمجموعات التي تشارك في القتال) إلى 1793 شيكلا (580 دولارا)، بينما ستزيد رواتب الجنود في الجبهات الداخلية إلى 1235 شيكلا (400 دولار).وقال وزير الدفاع غانتس معلقا: "اليوم نتخذ قرارا ينصف أولئك الذين يخدمون في الجيش، وستكون له تداعيات مهمة على بناء القوة في جيش الدفاع الإسرائيلي واستمرار وجوده كجيش للشعب".فيما قال وزير المالية ليبرمان: "لقد وعدت بزيادة بدل الجنود النظاميين وفعلت ذلك، كبادرة تقدير لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي وكونهم ركيزة في أمن وصمود دولة إسرائيل ومواطنيها".للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود جيشها 50% اعتبارا من العام المقبل

07:22 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:25 GMT 23.11.2021)
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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اتفق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع بني غانتس على زيادة رواتب الجنود بنسبة 50% اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022.
تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، فيما قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذا أقل ما يمكننا فعله للجنود الذين يحرسوننا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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القرار، الذي كلف حوالي 900 مليون شيكل (نحو 291 مليون دولار)، سيتم تمويله من ميزانية الدفاع وميزانية إضافية ستمررها وزارة المالية.
كجزء من ذلك، سيتم زيادة رواتب جميع المقاتلين إلى 2.463 شيكل (797 دولارا). ولاحقا سيتم زيادة بدل المقاتلين في الخطوط الأمامية إلى 3048 (986 دولارا)، وزياة بدل الجنود العاملين في دعم الخدمة القتالية (يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للمجموعات التي تشارك في القتال) إلى 1793 شيكلا (580 دولارا)، بينما ستزيد رواتب الجنود في الجبهات الداخلية إلى 1235 شيكلا (400 دولار).
وقال وزير الدفاع غانتس معلقا: "اليوم نتخذ قرارا ينصف أولئك الذين يخدمون في الجيش، وستكون له تداعيات مهمة على بناء القوة في جيش الدفاع الإسرائيلي واستمرار وجوده كجيش للشعب".
فيما قال وزير المالية ليبرمان: "لقد وعدت بزيادة بدل الجنود النظاميين وفعلت ذلك، كبادرة تقدير لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي وكونهم ركيزة في أمن وصمود دولة إسرائيل ومواطنيها".
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