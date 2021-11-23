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إعلام عبري: "حزب الله" يزيد من تهريب الأسلحة النوعية إلى العرب داخل إسرائيل
إعلام عبري: "حزب الله" يزيد من تهريب الأسلحة النوعية إلى العرب داخل إسرائيل
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، رصد زيادة في تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل بنسبة 100%، مؤكدة أن مصدر هذه الأسلحة "حزب الله" اللبناني. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T06:32+0000
2021-11-23T09:31+0000
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وقالت القناة الإسرائيلية إن "وحدة التحقيق والاستخبارات في المنطقة الشمالية صادرت 140 مسدسا و20 بندقية آلية منذ بداية العام، ورجحت تسلل أسلحة أكثر إلى إسرائيل عبر الحدود"، مؤكدة أن "هذه الأسلحة تأتي إلى الجماعات الإجرامية في القطاع العربي داخل إسرائيل".وكانت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن عناصر"حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما، مشيرة إلى أن الموساد هو الذي نقل إإلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن حزب الله، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.وزعمت الصحيفة أن التخطيط لاغتيال رجل المخابرات الإسرائيلي السابق والذي تم نقله خلال الأيام الماضية سرا إلى تل أبيب، يأتي في محاولة للانتقام لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.واغتيل قاسم سليماني، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.للمزيد من أخبار إسرائيل اليوم تابع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يدعو-لتحرك-سريع-بعد-تهديد-الحرس-الثوري-الإيراني-1050677877.html
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إعلام عبري: "حزب الله" يزيد من تهريب الأسلحة النوعية إلى العرب داخل إسرائيل

06:32 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / Hassan Ammarحزب الله في لبنان
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، رصد زيادة في تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل بنسبة 100%، مؤكدة أن مصدر هذه الأسلحة "حزب الله" اللبناني.
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو لتحرك سريع بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني
11 نوفمبر, 09:27 GMT
وقالت القناة الإسرائيلية إن "وحدة التحقيق والاستخبارات في المنطقة الشمالية صادرت 140 مسدسا و20 بندقية آلية منذ بداية العام، ورجحت تسلل أسلحة أكثر إلى إسرائيل عبر الحدود"، مؤكدة أن "هذه الأسلحة تأتي إلى الجماعات الإجرامية في القطاع العربي داخل إسرائيل".
وكانت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن عناصر"حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما، مشيرة إلى أن الموساد هو الذي نقل إإلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن حزب الله، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.
وزعمت الصحيفة أن التخطيط لاغتيال رجل المخابرات الإسرائيلي السابق والذي تم نقله خلال الأيام الماضية سرا إلى تل أبيب، يأتي في محاولة للانتقام لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
واغتيل قاسم سليماني، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.
للمزيد من أخبار إسرائيل اليوم تابع سبوتنيك.
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