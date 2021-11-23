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https://arabic.sputniknews.com/20211123/إعلان-نوايا-بين-الإمارات-والأردن-وإسرائيل-لإقامة-مشروع-لتحلية-مياه-البحر-1052426960.html
إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل لإقامة مشروع لتحلية مياه البحر
إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل لإقامة مشروع لتحلية مياه البحر
قالت وزراة المياه الأردنية، إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة في الأردن، قد تنتهي دراسات الجدوى الخاصة به في الربع الثالث من العام المقبل. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:11+0000
2021-11-23T12:12+0000
أخبار الإمارات اليوم
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وأكدت الوزراة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع، حسب موقع 4"هلا أخبار" الأردني. ولا تلزم الوثيقة الموقعة أي من الأطراف الثلاثة، بأي حقوق أول التزامات، حيث تنوي الدول معرفة عما إذا كان المشروع له جدوى أما لا.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
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أخبار الإمارات اليوم

إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل لإقامة مشروع لتحلية مياه البحر

12:11 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 12:12 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / KARIM SAHIBأعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل
أعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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قالت وزراة المياه الأردنية، إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة في الأردن، قد تنتهي دراسات الجدوى الخاصة به في الربع الثالث من العام المقبل.
وأكدت الوزراة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع، حسب موقع 4"هلا أخبار" الأردني.
ولا تلزم الوثيقة الموقعة أي من الأطراف الثلاثة، بأي حقوق أول التزامات، حيث تنوي الدول معرفة عما إذا كان المشروع له جدوى أما لا.
ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
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