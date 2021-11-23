إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل لإقامة مشروع لتحلية مياه البحر

وأكدت الوزراة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع، حسب موقع 4"هلا أخبار" الأردني. ولا تلزم الوثيقة الموقعة أي من الأطراف الثلاثة، بأي حقوق أول التزامات، حيث تنوي الدول معرفة عما إذا كان المشروع له جدوى أما لا.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
قالت وزراة المياه الأردنية، إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة في الأردن، قد تنتهي دراسات الجدوى الخاصة به في الربع الثالث من العام المقبل.
وأكدت الوزراة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع، حسب موقع 4"هلا أخبار" الأردني.