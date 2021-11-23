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https://arabic.sputniknews.com/20211123/اتفاق-هندي-أمريكي-على-توسيع-التجارة-الزراعية-بين-البلدين-1052649933.html
اتفاق هندي أمريكي على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين
اتفاق هندي أمريكي على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين
اتفقت الهند والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:42+0000
2021-11-23T16:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبيان مشترك للدولتين فقد تم الاتفاق على إعادة إطلاق منتدى السياسة التجارية المشتركة بين البلدين لحل الخلافات بشأن قضايا من بينها الوصول إلى الأسواق.البيان الذي نشرته رويترز، تم إصداره في ختام زيارة الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، للعاصمة الهندية، نيوديلهي، والتي استمرت لمدة يومين.وأوضح البيان أن الاتفاق تضمن تسريع العمل لتوسيع التجارة في السلع الزراعية بما في ذلك شحنات المانجو والرمان الهندي إلى الأسواق الأمريكية، والكرز ودريس الفافة لتغذية الحيوانات من الولايات المتحدة إلى الهند.يشار إلى أن زيارة كاثرين تاي، تأتي بعد انقطاع دام أربع سنوات، لجلسات المنتدى الهندي الأمريكي المشترك.وقد وجهت تاي ووزير التجارة الهندي بيوش غويال مسؤوليهما بتكثيف الجهود لحل القضايا والنظر في عقد اجتماع وزاري العام المقبل.وجاء اجتماع اليوم الثلاثاء بعد اجتماع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في سبتمبر/أيلول عندما اتفق الزعيمان على توسيع العلاقات التجارية لتعزيز العلاقات.وقال البيان إن الولايات المتحدة وافقت على بحث طلب الهند لتصدير العنب، بينما ستنظر نيودلهي في السماح باستيراد لحوم الخنازير ومنتجاتها الأمريكية.وأكد أن تجارة السلع الثنائية بين البلدين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت بنحو 50% عن العام السابق مع إعادة فتح اقتصاداتهما بعد قيود بسبب الوباء، ومن المقرر أن تتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/ماذا-في-جعبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-خلال-زيارته-الهند-والكويت-هذا-الأسبوع؟-1049644758.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم

اتفاق هندي أمريكي على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين

16:42 GMT 23.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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اتفقت الهند والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين.
ووفقا لبيان مشترك للدولتين فقد تم الاتفاق على إعادة إطلاق منتدى السياسة التجارية المشتركة بين البلدين لحل الخلافات بشأن قضايا من بينها الوصول إلى الأسواق.
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البيان الذي نشرته رويترز، تم إصداره في ختام زيارة الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، للعاصمة الهندية، نيوديلهي، والتي استمرت لمدة يومين.
وأوضح البيان أن الاتفاق تضمن تسريع العمل لتوسيع التجارة في السلع الزراعية بما في ذلك شحنات المانجو والرمان الهندي إلى الأسواق الأمريكية، والكرز ودريس الفافة لتغذية الحيوانات من الولايات المتحدة إلى الهند.
يشار إلى أن زيارة كاثرين تاي، تأتي بعد انقطاع دام أربع سنوات، لجلسات المنتدى الهندي الأمريكي المشترك.
وقد وجهت تاي ووزير التجارة الهندي بيوش غويال مسؤوليهما بتكثيف الجهود لحل القضايا والنظر في عقد اجتماع وزاري العام المقبل.
وجاء اجتماع اليوم الثلاثاء بعد اجتماع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في سبتمبر/أيلول عندما اتفق الزعيمان على توسيع العلاقات التجارية لتعزيز العلاقات.
وقال البيان إن الولايات المتحدة وافقت على بحث طلب الهند لتصدير العنب، بينما ستنظر نيودلهي في السماح باستيراد لحوم الخنازير ومنتجاتها الأمريكية.
وأكد أن تجارة السلع الثنائية بين البلدين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت بنحو 50% عن العام السابق مع إعادة فتح اقتصاداتهما بعد قيود بسبب الوباء، ومن المقرر أن تتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.
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