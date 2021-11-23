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https://arabic.sputniknews.com/20211123/اختيار-رئيس-الاتحادي-الأمريكي-لفترة-ثانية-يرفع-سعر-الدولار-لأعلى-مستوى-في-16-شهرا-1052428365.html
اختيار رئيس "الاتحادي الأمريكي" لفترة ثانية يرفع سعر الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا
اختيار رئيس "الاتحادي الأمريكي" لفترة ثانية يرفع سعر الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا
وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا على أثر اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول لفترة ثانية. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:21+0000
2021-11-23T12:21+0000
سعر الدولار اليوم
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وحسب "رويترز" فقد عزز اختيار باول لفترة ثانية توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في عام 2022.وكانت أسواق العملات مدفوعة في الغالب في الأشهر الأخيرة بتصورات السوق للخطوات المختلفة التي تقلل فيها البنوك المركزية العالمية من تحفيزات فترة الوباء وترفع المعدلات.من جهته قال لي هاردمان محلل العملات في إم يو إف جي في مذكرة للعملاء: "يزيل القرار أحد مصادر عدم اليقين للأسواق المالية، ويفضل استمرار السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي".وقال: "نتوقع أن تظل عائدات الولايات المتحدة والدولار الأمريكي تحت ضغط صعودي على المدى القريب، في حين أن بيانات النشاط والتضخم الأمريكية مفاجئة في الاتجاه الصعودي".أما رئيس قسم العملات الأجنبية وأبحاث السلع في كومرتس بنك، أولريش لوختمان، فأكد ن القرار كان مفيدًا للدولار لأنه أظهر احترام الرئيس جو بايدن لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الحكومة.وقد شهد الدولار في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، 96.426، أقل قليلا من أعلى مستوى في 16 شهرا عند 96.603 الذي سجله خلال ساعات التداول الآسيوية.ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف، حيث توقع المستثمرون تباعد أسعار الفائدة الأمريكية عن نظيرتها في اليابان.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين 8.5 نقطة أساس يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس 2020.وارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 1.1258 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 شهرًا مقابل الدولار.وفقد اليورو 2.6٪ حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بمزيج من موقف السياسة النقدية المتشائم للبنك المركزي الأوروبي، ومؤخراً عودة ظهور حالات كورونا في أوروبا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن معدلات الانتقال الحالية في 53 دولة أوروبية تشكل "مصدر قلق بالغ" ودعا وزير الصحة الألماني إلى مزيد من القيود على الأماكن العامة.
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سعر الدولار اليوم

اختيار رئيس "الاتحادي الأمريكي" لفترة ثانية يرفع سعر الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا

12:21 GMT 23.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا على أثر اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول لفترة ثانية.
وحسب "رويترز" فقد عزز اختيار باول لفترة ثانية توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في عام 2022.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
بايدن يجدد الثقة في رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأربع سنوات أخرى
أمس, 15:10 GMT
وكانت أسواق العملات مدفوعة في الغالب في الأشهر الأخيرة بتصورات السوق للخطوات المختلفة التي تقلل فيها البنوك المركزية العالمية من تحفيزات فترة الوباء وترفع المعدلات.
من جهته قال لي هاردمان محلل العملات في إم يو إف جي في مذكرة للعملاء: "يزيل القرار أحد مصادر عدم اليقين للأسواق المالية، ويفضل استمرار السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وقال: "نتوقع أن تظل عائدات الولايات المتحدة والدولار الأمريكي تحت ضغط صعودي على المدى القريب، في حين أن بيانات النشاط والتضخم الأمريكية مفاجئة في الاتجاه الصعودي".
أما رئيس قسم العملات الأجنبية وأبحاث السلع في كومرتس بنك، أولريش لوختمان، فأكد ن القرار كان مفيدًا للدولار لأنه أظهر احترام الرئيس جو بايدن لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الحكومة.
وقد شهد الدولار في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، 96.426، أقل قليلا من أعلى مستوى في 16 شهرا عند 96.603 الذي سجله خلال ساعات التداول الآسيوية.
ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف، حيث توقع المستثمرون تباعد أسعار الفائدة الأمريكية عن نظيرتها في اليابان.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين 8.5 نقطة أساس يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس 2020.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 1.1258 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 شهرًا مقابل الدولار.
وفقد اليورو 2.6٪ حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بمزيج من موقف السياسة النقدية المتشائم للبنك المركزي الأوروبي، ومؤخراً عودة ظهور حالات كورونا في أوروبا.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن معدلات الانتقال الحالية في 53 دولة أوروبية تشكل "مصدر قلق بالغ" ودعا وزير الصحة الألماني إلى مزيد من القيود على الأماكن العامة.
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