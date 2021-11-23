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https://arabic.sputniknews.com/20211123/استقالة-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يان-كوبيش-1052647869.html
استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:01+0000
2021-11-23T16:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته".يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر.وأشار المصدر للوكالة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية، من بينها ما يتعلق بالحالة الصحية.في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده يان كوبيش، مبعوثا خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2542 لعام 2020 الذي استحدث هذا المنصب. ليكون السابع في عمر الأزمة الليبية التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، وذلك ليحل محل المبعوث السابق غسان سلامة.ولد كوبيش عام 1952، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية. ويجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/نائب-ليبي-تحديد-موعد-الانتخابات-في-24-ديسمبر-لم-يصدر-به-قرار-رسمي-حتى-الآن-1052432535.html
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أخبار ليبيا اليوم

استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

16:01 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 16:07 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / Omar Sobhaniيان كوبيش مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا
يان كوبيش مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Omar Sobhani
تابعنا عبر
أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته".
يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر.
مجلس النواب الليبي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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13:26 GMT
وأشار المصدر للوكالة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية، من بينها ما يتعلق بالحالة الصحية.

في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده يان كوبيش، مبعوثا خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2542 لعام 2020 الذي استحدث هذا المنصب. ليكون السابع في عمر الأزمة الليبية التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، وذلك ليحل محل المبعوث السابق غسان سلامة.

ولد كوبيش عام 1952، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية. ويجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.
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