https://arabic.sputniknews.com/20211123/استقالة-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يان-كوبيش-1052647869.html

استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T16:01+0000

2021-11-23T16:01+0000

2021-11-23T16:07+0000

أخبار ليبيا اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته".يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر.وأشار المصدر للوكالة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية، من بينها ما يتعلق بالحالة الصحية.في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده يان كوبيش، مبعوثا خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2542 لعام 2020 الذي استحدث هذا المنصب. ليكون السابع في عمر الأزمة الليبية التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، وذلك ليحل محل المبعوث السابق غسان سلامة.ولد كوبيش عام 1952، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية. ويجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

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