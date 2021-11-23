تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الأمم-المتحدة-تؤكد-استقالة-مبعوثها-إلى-ليبيا-1052655230.html
الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T19:00+0000
2021-11-23T19:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047839391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98f64085d81212e0abedc1b530330723.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، حول ما إذا كانت الاستقالة تسري بشكل فوري، "خطاب كوبيتش، إلى الأمين العام، أوضح أنه لن يغلق الباب اليوم، وسوف قدم إحاطة إلى المجلس [الأمن] غدا، وهو أكثر حرصا من أي أحد على استقرار البعثة، وهو لن يغادرها ويتكرها معلقة"، وفق تعبيره.وتابع دوجاريك، "نعمل بشكل سريع لشغل الفراغ في المنصب لضمان الاستمرارية، ولكن نؤكد أن الدعم الأممي للعملية الانتخابية فنيا يستمر".ونفى وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.وحول ما إذا كانت استقالة كوبيتش تمثل مفاجأة، أجاب دوجاريك، لا أعتقد أنها كانت مفاجأة تامة".ودع كوبيتش في وقت سابق مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047839391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b107f121ac9f32eab33b3df186272e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا

19:00 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / MARWAN IBRAHIMالدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش
الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / MARWAN IBRAHIM
تابعنا عبر
أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، حول ما إذا كانت الاستقالة تسري بشكل فوري، "خطاب كوبيتش، إلى الأمين العام، أوضح أنه لن يغلق الباب اليوم، وسوف قدم إحاطة إلى المجلس [الأمن] غدا، وهو أكثر حرصا من أي أحد على استقرار البعثة، وهو لن يغادرها ويتكرها معلقة"، وفق تعبيره.
وتابع دوجاريك، "نعمل بشكل سريع لشغل الفراغ في المنصب لضمان الاستمرارية، ولكن نؤكد أن الدعم الأممي للعملية الانتخابية فنيا يستمر".
ونفى وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.
وحول ما إذا كانت استقالة كوبيتش تمثل مفاجأة، أجاب دوجاريك، لا أعتقد أنها كانت مفاجأة تامة".
ودع كوبيتش في وقت سابق مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:39 GMTلافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة
19:32 GMTقائد الحرس الثوري يكشف سبب قوة بلاده أمام أمريكا
19:28 GMT"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"
19:06 GMTحمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش
19:00 GMTالأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
18:53 GMTغانتس: مستعدون لأي سيناريو
18:48 GMTسوريا تحتضن مؤتمرا حول الاستثمار في المناطق الصناعية بمشاركة عربية واسعة
18:40 GMTرئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن الدولي
18:32 GMTما العقبات التي تقف في طريق دخول العراق في تكتل اقتصادي مع تركيا وإيران؟
18:28 GMTمبعوث أمريكا يكشف عن خطر يهدد محادثات السلام في إثيوبيا
18:23 GMTبعد 30 عاما من غزو صدام للكويت... بريطانيا تعتذر لركاب طائرة عن "خطأ فادح"
18:17 GMTالهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة
18:05 GMTما هي منظمة الكوميسا التي تسلمت مصر رئاستها؟
18:02 GMTفيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
17:54 GMTمصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
17:53 GMTفتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديو
17:45 GMTهل تنجح موريتانيا في اعتماد العربية لغة أساسية للتعلم بدلا من الفرنسية؟
17:25 GMTالسعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
17:24 GMTالصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية
17:21 GMTبعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا