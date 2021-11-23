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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-قتل-جماعي-في-مؤسسة-تعليمية-1052427410.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية قتل جماعي في مؤسسة تعليمية
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية قتل جماعي في مؤسسة تعليمية
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية فى مدينة قازان الروسية. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:06+0000
2021-11-23T12:06+0000
2021-11-23T12:06+0000
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
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وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي فى "بيان"، بأن المراهق تم إقناعه من قبل شخص أوكراني، يدعى ياروسلاف أوفسيوك، وتواصل معه عبر تطبيق "تيلغرام" وحفزه على ارتكاب جريمة قتل جماعي في مؤسسة تعليمية.وجاء في البيان: "وفقًا لشهادة المحتجز، كان يتراسل عبر تطبيق "تيلغرام"، مع أحد سكان أوكرانيا، وكان يقنعه بارتكاب جرائم قتل جماعي".ولم يكشف البيان، عن اسم المؤسسة التعليمية التي كانت هدف الهجوم المخطط له.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211025/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقوم-بتصفية-خلية-لداعش-في-سجن-في-تيومين-1050529703.html
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية قتل جماعي في مؤسسة تعليمية
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية فى مدينة قازان الروسية.
وأكدت
هيئة الأمن الفيدرالي الروسي
فى "بيان"، بأن المراهق تم إقناعه من قبل شخص أوكراني، يدعى ياروسلاف أوفسيوك، وتواصل معه عبر تطبيق "تيلغرام" وحفزه على ارتكاب جريمة قتل جماعي في مؤسسة تعليمية.
وجاء في البيان: "وفقًا لشهادة المحتجز، كان يتراسل عبر تطبيق "تيلغرام"، مع أحد سكان أوكرانيا، وكان يقنعه بارتكاب جرائم قتل جماعي".
ولم يكشف البيان، عن اسم المؤسسة التعليمية التي كانت هدف الهجوم المخطط له.
وأعلن
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.