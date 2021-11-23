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https://arabic.sputniknews.com/20211123/البنك-المركزي-التركي-مبيعات-الليرة-منفصلة-عن-الواقع-1052648630.html
البنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
البنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
وصف البنك المركزي التركي، موجة المبيعات في الليرة المحلية بأنها "غير واقعية ومنفصلة تماما" عن الواقع. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:16+0000
2021-11-23T16:16+0000
2021-11-23T16:16+0000
رجب طيب أردوغان
تركيا
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي التركي، بحسب وكالة "رويترز".وقال البيان: "في ظل ظروف معينة يمكن فقط للبنك المركزي أن يتدخل في تقلبات مفرطة دون استهداف أي اتجاه دائم".وكانت مصادر كشفت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتمع مع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو اليوم، لبحث مسألة الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة نتج عن دفاع الرئيس عن تخفيضات الفائدة.وهبطت الليرة التركية بنحو 15 في المئة في ثاني أسوأ يوم لها على الإطلاق بعد أن تعهد الرئيس بالانتصار فيما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي"، على الرغم من شكوك واسعة ودعوات إلى الارتداد عن التيسير النقدي.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أردوغان-يرفض-دعوة-المعارضة-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-الليرة-1052421725.html
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رجب طيب أردوغان, تركيا
البنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
وصف البنك المركزي التركي، موجة المبيعات في الليرة المحلية بأنها "غير واقعية ومنفصلة تماما" عن الواقع.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي التركي، بحسب وكالة "رويترز".
وقال البيان: "في ظل ظروف معينة يمكن فقط للبنك المركزي أن يتدخل في تقلبات مفرطة دون استهداف أي اتجاه دائم".
وكانت مصادر كشفت أن
الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان اجتمع مع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو اليوم، لبحث مسألة الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة نتج عن دفاع الرئيس عن تخفيضات الفائدة.
وهبطت
الليرة التركية
بنحو 15 في المئة في ثاني أسوأ يوم لها على الإطلاق بعد أن تعهد الرئيس بالانتصار فيما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي"، على الرغم من شكوك واسعة ودعوات إلى الارتداد عن التيسير النقدي.