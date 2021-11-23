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البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين
البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي معلومات جديدة حول إمكانية اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T04:38+0000
2021-11-23T09:32+0000
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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واشنطن– سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في إحاطة إعلامية، "الآن لا توجد معلومات حول إذا كان هناك اجتماع أو اتصال مخطط له".&nbsp;هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.
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العالم, الأخبار, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الرئيس الأمريكي جو بايدن

البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين

04:38 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:32 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصور لقاء بوتين وبايدن في جينيف
 لقاء بوتين وبايدن في جينيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . POOL
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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي معلومات جديدة حول إمكانية اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واشنطن– سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في إحاطة إعلامية، "الآن لا توجد معلومات حول إذا كان هناك اجتماع أو اتصال مخطط له".
 هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.
وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.
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