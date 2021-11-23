التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وأكد التحالف أن العملية بـصنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية ودمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان.كانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية، أعلن أمس الاثنين، رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر.وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات "أنصار الله" اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.
قالت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة أنصار الله في اليمن أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.