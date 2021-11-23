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https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحالف-يعرض-لقطات-لقصف-أهداف-عسكرية-سرية-في-صنعاء-فيديو-1052425775.html
التحالف يعرض لقطات لقصف أهداف عسكرية سرية في صنعاء... فيديو
التحالف يعرض لقطات لقصف أهداف عسكرية سرية في صنعاء... فيديو
نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، لقطات قال إنها لاستهداف "مواقع عسكرية مشروعة" في صنعاء. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:56+0000
2021-11-23T11:56+0000
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وأشار التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع". ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطعا مصورا قالت إنه للعملية التي نفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثناء استهداف المواقع السرية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء. ولفت التحالف إلى أن العملية "استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية، وتم تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان". وشدد على أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية". وناشد التحالف في بيانه المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014. في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف يعرض لقطات لقصف أهداف عسكرية سرية في صنعاء... فيديو

11:56 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Hani Mohammedصورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية في صنعاء
صورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية في صنعاء - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، لقطات قال إنها لاستهداف "مواقع عسكرية مشروعة" في صنعاء.
وأشار التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".
ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطعا مصورا قالت إنه للعملية التي نفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثناء استهداف المواقع السرية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء.
ولفت التحالف إلى أن العملية "استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية، وتم تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان".
وشدد على أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية". وناشد التحالف في بيانه المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأشار إلى أن العملية جاءت استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة .

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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