التحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا

سمارا - سبوتنيك. وصرح قسم التحقيق المركزي الأقاليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سامارا" .وذكر ممثل شركة الطيران " إس7" ، لوكالة "سبوتنيك"، بأن أحد ركاب رحلة شرم الشيخ – سمارا، أقدم على الانتحار على متن الطائرة، وفقًا للبيانات والأعراض المتاحة.
أفاد قسم التحقيق المركزي الإقليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من منتجع شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية.
سمارا - سبوتنيك. وصرح قسم التحقيق المركزي الأقاليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سامارا" .
وذكر ممثل شركة الطيران " إس7" ، لوكالة "سبوتنيك"، بأن أحد ركاب رحلة شرم الشيخ – سمارا، أقدم على الانتحار على متن الطائرة، وفقًا للبيانات والأعراض المتاحة.