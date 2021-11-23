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https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحقيق-في-حادثة-انتحار-مسافر-على-متن-طائرة-متجهة-من-مصر-إلى-روسيا-1052424116.html
التحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا
التحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا
أفاد قسم التحقيق المركزي الإقليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من منتجع... 23.11.2021, Sputnik عربي
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مطار شرم الشيخ
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سمارا - سبوتنيك. وصرح قسم التحقيق المركزي الأقاليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سامارا" .وذكر ممثل شركة الطيران " إس7" ، لوكالة "سبوتنيك"، بأن أحد ركاب رحلة شرم الشيخ – سمارا، أقدم على الانتحار على متن الطائرة، وفقًا للبيانات والأعراض المتاحة.
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مطار شرم الشيخ

التحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا

11:19 GMT 23.11.2021
© flickr.com / Bradley Gordonطائرة مدنية
طائرة مدنية - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© flickr.com / Bradley Gordon
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أفاد قسم التحقيق المركزي الإقليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من منتجع شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية.
سمارا - سبوتنيك. وصرح قسم التحقيق المركزي الأقاليمي للنقل التابع لـلجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحققين يحققون في ملابسات وفاة راكب على متن طائرة متجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سامارا" .
وذكر ممثل شركة الطيران " إس7" ، لوكالة "سبوتنيك"، بأن أحد ركاب رحلة شرم الشيخ – سمارا، أقدم على الانتحار على متن الطائرة، وفقًا للبيانات والأعراض المتاحة.
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