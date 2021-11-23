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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الحكومة-النيجيرية-ترفض-تقريرا-قضائيا-يصف-قتل-المتظاهرين-العام-الماضي-بـالمجزرة-1052466067.html
الحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"
الحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"
رفضت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا قضائيًا وصف مقتل متظاهرين سلميين في لاغوس في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بأنه "مجزرة". 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:58+0000
2021-11-23T13:58+0000
اخبار نيجيريا
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وحسب تصريحات لوزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، نقلتها "رويترز"، أكد أن التقرير مليء بالأخطاء، وأن استنتاجاته غير مدعومة بأدلة.وقال لاي: "اللجنة قدمت تقريرا محملا بالادعاءات، ومليء بالعديد من الأخطاء والتناقضات، واستنتاجه غير مدعوم بأدلة".وأكد التقرير المسرب عن الحادث، أن الجيش النيجيري أطلق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين غير مسلحين في لاغوس العام الماضي.وأوضح أن معظم ضباط الجيش المنتشرين في المكان غير لائقين ولا مناسبين للخدمة، وأوصى بمحاكمة بعض رجال الشرطة على أفعالهم.وحدد التقرير 48 "ضحية"، من بينهم 11 قتيلاً وأربعة مفقودين يفترض أنهم لقوا حتفهم، وعدة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية.ورصد ما يقرب من 100 جثة أخرى مجهولة الهوية في ولاية لاغوس يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.وأصدرت اللجنة القضائية التي حققت في الحادث، التقرير إلى حكومة ولاية لاغوس هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عنه على الفور.من جانبه قال الرئيس محمد بخاري إن الحكومة الفيدرالية ستنتظر تصريحات حكومات الولايات التي شكلت لجان التحقيق قبل أن تقرر الإجراء الذي ستتخذه.وقد أنهت عمليات إطلاق النار أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة، وأثارت أسوأ اضطرابات مدنية في نيجيريا منذ عودة الحكم المدني في عام 1999.
https://arabic.sputniknews.com/20210612/نيجيريا-الشرطة-تفرق-مظاهرات-تندد-بتزايد-عمليات-الخطف-وغياب-الأمن-1049229905.html
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اخبار نيجيريا

الحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"

13:58 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / SUNDAY AGHAEZE الجيش النيجيري
الجيش النيجيري - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / SUNDAY AGHAEZE
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رفضت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا قضائيًا وصف مقتل متظاهرين سلميين في لاغوس في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بأنه "مجزرة".
وحسب تصريحات لوزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، نقلتها "رويترز"، أكد أن التقرير مليء بالأخطاء، وأن استنتاجاته غير مدعومة بأدلة.
الشرطة النيجيرية - Sputnik عربي, 1920, 12.06.2021
نيجيريا… الشرطة تفرق مظاهرات تندد بتزايد عمليات الخطف وغياب الأمن
12 يونيو, 15:32 GMT
وقال لاي: "اللجنة قدمت تقريرا محملا بالادعاءات، ومليء بالعديد من الأخطاء والتناقضات، واستنتاجه غير مدعوم بأدلة".
وأكد التقرير المسرب عن الحادث، أن الجيش النيجيري أطلق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين غير مسلحين في لاغوس العام الماضي.
وأوضح أن معظم ضباط الجيش المنتشرين في المكان غير لائقين ولا مناسبين للخدمة، وأوصى بمحاكمة بعض رجال الشرطة على أفعالهم.
وحدد التقرير 48 "ضحية"، من بينهم 11 قتيلاً وأربعة مفقودين يفترض أنهم لقوا حتفهم، وعدة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية.
ورصد ما يقرب من 100 جثة أخرى مجهولة الهوية في ولاية لاغوس يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.
وأصدرت اللجنة القضائية التي حققت في الحادث، التقرير إلى حكومة ولاية لاغوس هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عنه على الفور.
من جانبه قال الرئيس محمد بخاري إن الحكومة الفيدرالية ستنتظر تصريحات حكومات الولايات التي شكلت لجان التحقيق قبل أن تقرر الإجراء الذي ستتخذه.
وقد أنهت عمليات إطلاق النار أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة، وأثارت أسوأ اضطرابات مدنية في نيجيريا منذ عودة الحكم المدني في عام 1999.
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