الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.وأشار إلى أن الفرق الفنية السورية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الاجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.
وأشار إلى أن الفرق الفنية السورية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.