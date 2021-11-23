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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لاهداف-معادية-بمحيط-مدينة-حمص-1052661063.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الاجواء اللبنانية، محاولة... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T23:53+0000
2021-11-24T00:06+0000
سوريا
إسرائيل
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.وأشار إلى أن الفرق الفنية السورية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بـإرغام-إسرائيل-على-وقف-عدوانها-على-سوريا-1050286256.html
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سوريا, إسرائيل

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص

23:53 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 00:06 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . Laur Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Laur Hashem
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أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الاجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.
وأشار إلى أن الفرق الفنية السورية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 29.09.2021
إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إرغام إسرائيل" على وقف عدوانها ضد سوريا
29 سبتمبر, 09:56 GMT
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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