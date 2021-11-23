https://arabic.sputniknews.com/20211123/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لاهداف-معادية-بمحيط-مدينة-حمص-1052661063.html

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بمحيط مدينة حمص

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الاجواء اللبنانية، محاولة... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T23:53+0000

2021-11-23T23:53+0000

2021-11-24T00:06+0000

سوريا

إسرائيل

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.وأشار إلى أن الفرق الفنية السورية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

https://arabic.sputniknews.com/20210929/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بـإرغام-إسرائيل-على-وقف-عدوانها-على-سوريا-1050286256.html

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سوريا, إسرائيل