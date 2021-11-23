السفارة الفرنسية في إثيوبيا تدعو رعاياها إلى المغادرة "في أقرب وقت"

وحسب بيان نشرته فرانس 24، فقد أصدرت السفارة الفرنسية في إثيوبيا بيانا طالبت فيه رعاياها بمغادرة البلاد "في أقرب وقت".وتعيش إثيوبيا حالة من الاضطرابات بينها وبين مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لدرجة تحدثت فيها بعض الأنباء عن خطر يداهم العاصمة الإثيوبية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت في الـ4 من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، رعاياها في إثيوبيا إلى المغادرة "فورا"، وفقا لبيان سفارتها في أديس أبابا، وقتها.وحسب البيان فإن "الاضطرابات قد تؤدي إلى شح في الإمدادات وتصاعد في العنف"، ولذا فقد ناشدت المواطنين الأمريكيين الذين لن يتركوا البلاد ضرورة القيام بتخزين ما يكفيهم من مؤن أساسية.يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد أعلن أمس الاثنين، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".وأضاف قائلا، "المعاناة مستمرة. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل".
وحسب البيان فإن "الاضطرابات قد تؤدي إلى شح في الإمدادات وتصاعد في العنف"، ولذا فقد ناشدت المواطنين الأمريكيين الذين لن يتركوا البلاد ضرورة القيام بتخزين ما يكفيهم من مؤن أساسية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد أعلن أمس الاثنين، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.
وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".
وأضاف قائلا، "المعاناة مستمرة. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل".