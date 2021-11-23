السفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نعول على روسيا وإلا سنضطر لاتخاذ خطوات أحادية الجانب

وحول أهم أجندة اللقاء قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل لراديو "سبوتنيك":"يكسب هذ االلقاء بين الرئيسين أهمية استثنائية في هذا الوقت لقضية في منتهى الأهمية سببها الرئيسي استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات في القدس وموضوع الأسرى والشهداء والمقاصة المالية، والأهم من ذلك هو تنصل وتراجع إسرائيل عن حل الدولتين، وبالتالي الرئيس محمود عباس جاء إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين بهدف شرح الأوضاع وما الذي يمكن فعله ؟وما هو الدور الروسي المنتظر في المرحلة القادمة بشأن عملية السلام؟".وأضاف السفير: وبخصوص التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده مدينة القدس كشف السفير أن "الرئيس محمود عباس أرسل رسالة صباحية اليوم رسمية عن طريق وزارة الخارجية فيها شرح مفضل عن إجراءات إسرائيل التصعيدية، و ممارسات إسرائيل التي هي في منتهى الغرابة، تخيلي مثلا مواطنا فلسطينيا يهدم منزله بيده، والأهم من ذلك الانسحاب الإسرائيلي من عملية السلام ورفضها لحل الدولتين، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق، والجانب الفلسطيني مضطر للقيام بخطوات أحادية الجانب إذا تعثرت هذه العملية، وإذا استمرت السياسات الاسرائيلية، وإذا المجتمع الدولي بقي متفرجا على هذه السياسات، نريد موقفا دوليا أكثر تماسكا، نريد رؤية دولية تؤدي إلى حل الدولتين أو أي نتائج إيجابية."وبخصوص تعزيز العلاقات بين روسيا وفلسطين أكد السفير أن :
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل بدء عملية سياسية مع إسرائيل والاتفاق على حل الدولتين تحت رعاية الرباعية الدولية، حسبما صرح السفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك".
وحول أهم أجندة اللقاء قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل لراديو "سبوتنيك":"يكسب هذ االلقاء بين الرئيسين أهمية استثنائية في هذا الوقت لقضية في منتهى الأهمية سببها الرئيسي استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات في القدس وموضوع الأسرى والشهداء والمقاصة المالية، والأهم من ذلك هو تنصل وتراجع إسرائيل عن حل الدولتين، وبالتالي الرئيس محمود عباس جاء إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين بهدف شرح الأوضاع وما الذي يمكن فعله ؟وما هو الدور الروسي المنتظر في المرحلة القادمة بشأن عملية السلام؟".
وأضاف السفير:
" الرئيس محمود عباس يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام، وتفعيل الرباعية ويدعو إلى أن تستضيف موسكو مؤتمرا وزاريا للرباعية، وهو أبلغ رسميا الرئيس بوتين حول أهمية لعب روسيا دورا أكبر في عملية السلام حيث أن روسيا لها علاقات جيدة مع إسرائيل، وعلاقات جيدة جدا مع الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط، نحن نريد دورا أكبر لروسيا في العملية السياسية وفي أي مفاوضات قادمة، نعول على هذا الدور (الروسي)، ونحن لا نرغب بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية برعاية أمريكية وأحادية الجانب، نريد مفاوضات يكون لروسيا دورا هاما فيها، وناقش الرئيسان هذه التفاصيل وهذه الرؤى للخروج بوجة نظر مشتركة، ما العمل في المرحلة القادمة؟ وكيف سنستمر بهذا الموضوع بالإضافة إلى أن أي دور روسي هو دور مرحب به فلسطينيا على كل الوسائل والصعد والسبل".
وبخصوص التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده مدينة القدس كشف السفير أن "الرئيس محمود عباس أرسل رسالة صباحية اليوم رسمية عن طريق وزارة الخارجية فيها شرح مفضل عن إجراءات إسرائيل التصعيدية، و ممارسات إسرائيل التي هي في منتهى الغرابة، تخيلي مثلا مواطنا فلسطينيا يهدم منزله بيده، والأهم من ذلك الانسحاب الإسرائيلي من عملية السلام ورفضها لحل الدولتين، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق، والجانب الفلسطيني مضطر للقيام بخطوات أحادية الجانب إذا تعثرت هذه العملية، وإذا استمرت السياسات الاسرائيلية، وإذا المجتمع الدولي بقي متفرجا على هذه السياسات، نريد موقفا دوليا أكثر تماسكا، نريد رؤية دولية تؤدي إلى حل الدولتين أو أي نتائج إيجابية."
وبخصوص تعزيز العلاقات بين روسيا وفلسطين أكد السفير أن :
"العلاقات الثنائية متطورة وهناك أيضا علاقات شخصية بين الرئيس محمود عباس والرئيس فلاديمير بوتين، ويجب أن تعقد اللجنة الحكومية المشتركة مع نهاية هذا العام في رام الله، والحديث يدور عن التعاون في مجالات اقتصادية كثيرة، وفي الصناعات الدوائية وتطوير السياحة وتعزيز السياحة الدينية الروسية إلى فلسطين، ومن جانب آخر فلسطين كانت من أوائل الدول التي اعترفت باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأخذنا منحة كبيرة من روسيا واشترينا كمية من اللقاح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مجالات التعاون بين البلدين".