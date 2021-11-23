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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الصحة-العالمية-تحذر-من-خطر-بالغ-يهدد-أوروبا-بسبب-كورونا-1052645744.html
الصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
الصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من خطر بالغ يهدد الدول الأوروبية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:00+0000
2021-11-23T16:00+0000
2021-11-23T16:00+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمة الصحة العالمية أن الدول الأوروبية قد تسجل 700 ألف وفاة جديدة جراء الوباء، بحلول آذار/مارس المقبل في حال استمر الوضع كما هو.وتوقعت المنظمة ضغطا مرتفعا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بداية من الآن وحتى الأول من مارس 2022.وقالت المنظمة إنه يتوقع أن يصل إجمالي الوفيات البالغ حاليا 1.5 مليون حالة وفاة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات منذ عدة أيام في عدد من الدول الأوروبية ضد قرارات حكوماتها فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.واندلعت الاحتجاجات في بلجيكا وهولندا والنمسا بينما تتخوف العديد من الدول في القارة الأوروبية من موجة جديدة من وباء كورونا في ظل تزايد مطرد لعدد الإصابات بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الوزراء-الفرنسي-يغرد-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا-ويوجه-رسالة-1052433640.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
الصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من خطر بالغ يهدد الدول الأوروبية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمة الصحة العالمية أن الدول الأوروبية قد تسجل 700 ألف وفاة جديدة جراء الوباء، بحلول آذار/مارس المقبل في حال استمر الوضع كما هو.
وتوقعت المنظمة ضغطا مرتفعا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بداية من الآن وحتى الأول من مارس 2022.
وقالت المنظمة إنه يتوقع أن يصل إجمالي الوفيات البالغ حاليا 1.5 مليون حالة وفاة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات منذ عدة أيام في عدد من الدول الأوروبية ضد قرارات حكوماتها فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
واندلعت الاحتجاجات في بلجيكا وهولندا والنمسا بينما تتخوف العديد من الدول في القارة الأوروبية من موجة جديدة من وباء كورونا في ظل تزايد مطرد لعدد الإصابات بالفيروس.