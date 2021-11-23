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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الصومال-يعلن-مروره-بوضع-إنساني-طارئ-بسبب-الجفاف-ورئيس-الوزراء-يطلب-مساعدة-دولية-1052652114.html
الصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية
الصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية
أعلن الصومال، اليوم الثلاثاء، دخوله في وضع إنساني طارئ بسبب الجفاف، موجها طلبا بالمساعدة للمجتمع الدولي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:24+0000
2021-11-23T17:24+0000
أخبار الصومال
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ونقل حساب رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، على تويتر، كلمة أعلن فيها "عن حالة إنسانية طارئة بسبب الجفاف الذي يضرب ربوع البلاد، ويدعو المواطنين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف".والشهر الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم سريع للمنكوبين بالجفاف في الصومال، وخاصة في المناطق الجنوبية الواقعة في محافظات غدو وجوبا السفلى. وقالت إن الجفاف "طال أجزاء كبيرة من الصومال منذ يونيو/حزيران الماضي، وأصبحت عدة أسر عاجزة عن تأمين مياه للشرب، وتحسين مرافق الصرف الصحي والنظافة".وقالت الأمم المتحدة إن 125 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، خاصة في ولاية جوبالاند، وسط توقعات سابقة عن احتمال انخفاض مستوى هطول الأمطار.
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أخبار الصومال

الصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية

17:24 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehامرأة صومالية تصنع الفطائر لعائلتها في رمضان، في مخيم للنازحين في حي دار السلام بالعاصمة مقديشو، الصومال، 16 أبريل 2021
امرأة صومالية تصنع الفطائر لعائلتها في رمضان، في مخيم للنازحين في حي دار السلام بالعاصمة مقديشو، الصومال، 16 أبريل 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أعلن الصومال، اليوم الثلاثاء، دخوله في وضع إنساني طارئ بسبب الجفاف، موجها طلبا بالمساعدة للمجتمع الدولي.
ونقل حساب رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، على تويتر، كلمة أعلن فيها "عن حالة إنسانية طارئة بسبب الجفاف الذي يضرب ربوع البلاد، ويدعو المواطنين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف".

والشهر الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم سريع للمنكوبين بالجفاف في الصومال، وخاصة في المناطق الجنوبية الواقعة في محافظات غدو وجوبا السفلى. وقالت إن الجفاف "طال أجزاء كبيرة من الصومال منذ يونيو/حزيران الماضي، وأصبحت عدة أسر عاجزة عن تأمين مياه للشرب، وتحسين مرافق الصرف الصحي والنظافة".

وقالت الأمم المتحدة إن 125 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، خاصة في ولاية جوبالاند، وسط توقعات سابقة عن احتمال انخفاض مستوى هطول الأمطار.
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