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القبض على 13 شخصا في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة
القبض على 13 شخصا في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة
اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 13 شخصا ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للحصول على أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:46+0000
2021-11-23T16:46+0000
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ونقلت قناة "BFMTV" الفرنسية، عن مصادر أمنية، قولها إن الشرطة اعتقلت صباح اليوم 13 شخصا ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة.وبحسب القناة، كان من بينهم جنود يخططون لتشكيل مجموعات مسلحة "في حال حصول حرب أهلية بسبب اللاجئين".وأوضحت القناة أن عمليات الاعتقال تمت في منطقة باريس وضواحيها وفي جنوب فرنسا حيث تم العثور على أسلحة "لدى شخص على الأقل".كما أشارت القناة إلى أن المعتقلين الـ13 ينتمون لمجموعة تسمى "إعادة استعمار فرنسا" اليمينية المتطرفة، حيث كان قد تم رصدهم صيف عام 2020 من قبل الأمن الفرنسي، حيث تم وضعهم تحت المراقبة منذ ذلك الحين.يذكر أن السلطات الفرنسية خلال السنوات الأخيرة بعدة عمليات اعتقال من هذا النوع حيث تنشط منذ مدة الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف "خشية اجتياح فرنسا من قبل المهاجرين وتغيير هويتها".
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القبض على 13 شخصا في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة

16:46 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Courtesy Twitter / @CESTROSI الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Courtesy Twitter / @CESTROSI
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اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 13 شخصا ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للحصول على أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة.
ونقلت قناة "BFMTV" الفرنسية، عن مصادر أمنية، قولها إن الشرطة اعتقلت صباح اليوم 13 شخصا ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة.
وبحسب القناة، كان من بينهم جنود يخططون لتشكيل مجموعات مسلحة "في حال حصول حرب أهلية بسبب اللاجئين".

وأوضحت القناة أن عمليات الاعتقال تمت في منطقة باريس وضواحيها وفي جنوب فرنسا حيث تم العثور على أسلحة "لدى شخص على الأقل".

كما أشارت القناة إلى أن المعتقلين الـ13 ينتمون لمجموعة تسمى "إعادة استعمار فرنسا" اليمينية المتطرفة، حيث كان قد تم رصدهم صيف عام 2020 من قبل الأمن الفرنسي، حيث تم وضعهم تحت المراقبة منذ ذلك الحين.

يذكر أن السلطات الفرنسية خلال السنوات الأخيرة بعدة عمليات اعتقال من هذا النوع حيث تنشط منذ مدة الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف "خشية اجتياح فرنسا من قبل المهاجرين وتغيير هويتها".
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