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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الليرة-التركية-تشهد-أسوأ-انهيار-لها-في-20-عاما-بعد-11-يوما-من-الهبوط-المتواصل-1052659109.html
الليرة التركية تشهد أسوأ انهيار لها في 20 عاما بعد 11 يوما من الهبوط المتواصل
الليرة التركية تشهد أسوأ انهيار لها في 20 عاما بعد 11 يوما من الهبوط المتواصل
حطمت العملة التركية جميع المستويات القياسية المتدنية خلال موجة السقوط الحر الأخيرة، تزامنا مع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المكثفة من أجل خفض أسعار الفائدة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T21:13+0000
2021-11-23T21:13+0000
2021-11-23T21:13+0000
اقتصاد
العالم
الرئيس التركي
الليرة التركية
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وتراجعت العملة التركية بأكثر من 10.4%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 15 ليرة للدولار الواحد، لفترة وجيزة وللمرة الأولى على الإطلاق، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".من جانبه قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن موجة المبيعات في الليرة "غير واقعية ومنفصلة تماما عن الواقع".قلصت العملة خسائرها الحادة تلك إلى نحو 12.8 ليرة للدولار، لكنها لا تزال عند مستوى غير مسبوق على الإطلاق، وتعد سلسلة خسائر التي استمرت 11 يوما متتاليا هي الأطول منذ 20 عاما.وجاءت الموجة البيعية الأخيرة للعملة التركية مقابل الدولار، بعد أن دافع أردوغان عن مطالبه بتخفيض تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإحباط المستثمرين، بحسب التقرير.بينما تتحدث معظم البنوك المركزية عن تشديد السياسة في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي يغذي التضخم، خفضت تركيا 4 نقاط مئوية من تكاليف الاقتراض منذ سبتمبر/ أيلول.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أردوغان-يرفض-دعوة-المعارضة-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-الليرة-1052421725.html
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اقتصاد, العالم, الرئيس التركي, الليرة التركية
الليرة التركية تشهد أسوأ انهيار لها في 20 عاما بعد 11 يوما من الهبوط المتواصل
حطمت العملة التركية جميع المستويات القياسية المتدنية خلال موجة السقوط الحر الأخيرة، تزامنا مع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المكثفة من أجل خفض أسعار الفائدة.
وتراجعت
العملة التركية
بأكثر من 10.4%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 15 ليرة للدولار الواحد، لفترة وجيزة وللمرة الأولى على الإطلاق، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
من جانبه قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن موجة المبيعات في الليرة "غير واقعية ومنفصلة تماما عن الواقع".
قلصت العملة خسائرها الحادة تلك إلى نحو 12.8 ليرة للدولار، لكنها لا تزال عند مستوى غير مسبوق على الإطلاق، وتعد سلسلة خسائر التي استمرت 11 يوما متتاليا هي الأطول منذ 20 عاما.
فقدت الليرة في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده ما يقرب من ثلث قيمتها، ونحو 26% منذ بداية الأسبوع الماضي، فيما بلغت خسائرها منذ بداية العام 45%.
وجاءت
الموجة البيعية الأخيرة
للعملة التركية مقابل الدولار، بعد أن دافع أردوغان عن مطالبه بتخفيض تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإحباط المستثمرين، بحسب التقرير.
بينما تتحدث معظم البنوك المركزية عن تشديد السياسة في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي يغذي التضخم، خفضت تركيا 4 نقاط مئوية من تكاليف الاقتراض منذ سبتمبر/ أيلول.