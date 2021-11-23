الليرة التركية تفقد 11.5% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال بضع ساعات
فقدت الليرة التركية 11.5 في المئة من قيمتها خلال بضع ساعات بعد هبوط حاد إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية.
أنطاكيا - سبوتنيك. ووصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية أعلى مستوى في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل هذا المساء 13.50 ليرة قبل أن يتراجع إلى 12.50 ليرة.
كما سجل سعر صرف اليورو 14.75 أمام الليرة التركية بزيادة بلغت 9.77%.
كما سجل سعر صرف اليورو 14.75 أمام الليرة التركية بزيادة بلغت 9.77%.
18 نوفمبر, 10:04 GMT
هذا ووصل سعر غرام الذهب إلى أعلى مستوى مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 720.28 ليرة تركية.
كان البنك المركزي التركي قد أعلن، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 15% مع الإشارة إلى الاستمرار بخفضها في الأشهر المقبلة ما أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية.
وتسارع تدهور الليرة، عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، والتي جاء فيها إن "البلاد تشهد زيادة في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة"، معتبرا أن بلاده "تخوض حرب استقلال اقتصادية".
وطالبت المعارضة التركية في الأيام الماضية بانتخابات مبكرة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، وأكدت عدم قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع أزمة التضخم المستمر بالارتفاع.
كان البنك المركزي التركي قد أعلن، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 15% مع الإشارة إلى الاستمرار بخفضها في الأشهر المقبلة ما أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية.
وتسارع تدهور الليرة، عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، والتي جاء فيها إن "البلاد تشهد زيادة في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة"، معتبرا أن بلاده "تخوض حرب استقلال اقتصادية".
وطالبت المعارضة التركية في الأيام الماضية بانتخابات مبكرة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، وأكدت عدم قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع أزمة التضخم المستمر بالارتفاع.
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