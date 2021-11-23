الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

وذكرت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية تراجعت إلى نحو 11.9 للدولار الواحد، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.وبهذه الحالة تكون العملة التركية قد فقدت 38 في المئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي.وفي هذا الصدد، قال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا فهي تؤثر على الأسواق بشكل مباشر.يذكر أن خبير اقتصادي تركي توقع أن يصل سعر صرف الدولار في تركيا إلى 15 ليرة حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حال قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة في الشهرين الحالي والمقبل.
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، حيث تراجعت نحو 8 في المئة من قيمتها الإجمالية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية تراجعت إلى نحو 11.9 للدولار الواحد، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.
وبهذه الحالة تكون العملة التركية قد فقدت 38 في المئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد، قال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا فهي تؤثر على الأسواق بشكل مباشر.