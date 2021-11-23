المبعوث الأميركي إلى أفغانستان يزور الدوحة لبدء محادثات مع "طالبان"

واشنطن - سبوتنيك. وقال نيد برايس، في إفادة صحفية "أستطيع أن أؤكد أن الممثل الخاص لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات لمدة أسبوعين مع قادة طالبان هناك".وأضاف "سيناقشون (الأطراف المجتمعة)، كما قلت من قبل، مصالحنا الوطنية الحيوية عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والممر الآمن للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم، ويشمل ذلك المساعدة الإنسانية والاقتصادية والوضع في البلاد، وسيكون ذلك أيضا مجالا ذا أولوية بالنسبة للمحادثات المزمع عقدها".يذكر أن حركة "طالبان"، كانت قد أعلنت، قبل أيام، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح تحت سيطرة الحكومة التي شكلتها الحركة.وأوضح المتحدث باسم طالبان أن الأشهر الأخيرة شهدت اعتقال نحو 600 شخص لانتمائهم لتنظيم "داعش"، معتبرا أن ذلك "إنجاز كبير".وقال مجاهد إن عدد أعضاء التنظيم الإرهابي في أفغانستان ليس كبيرا لأنهم لا يلقون دعما من الشعب. ولفت إلى أن المعتقلين بينهم مجموعة من النساء يخضعن حاليا للاستجواب من قبل سيدات أيضا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع ممثلي "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي).
واشنطن - سبوتنيك. وقال نيد برايس، في إفادة صحفية "أستطيع أن أؤكد أن الممثل الخاص لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات لمدة أسبوعين مع قادة طالبان هناك".
وأضاف "سيناقشون (الأطراف المجتمعة)، كما قلت من قبل، مصالحنا الوطنية الحيوية عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والممر الآمن للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم، ويشمل ذلك المساعدة الإنسانية والاقتصادية والوضع في البلاد، وسيكون ذلك أيضا مجالا ذا أولوية بالنسبة للمحادثات المزمع عقدها".