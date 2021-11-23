تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211123/المغرب-يضع-شرطا-لدخول-التونسيين-إليه-1052647207.html
المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
وضعت السلطات المغربية شرطا على دخول التونسيين الراغبين بالسفر إلى بلادها يتمثل في ضرورة حمل جواز التلقيح. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:50+0000
2021-11-23T15:50+0000
2021-11-23T15:50+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104209/59/1042095962_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_092434aa1385d30d11cf9e922cb0b7be.jpg
وحسب بيان للخطوط الجوية التونسية، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أكدت أن حاملي جواز التلقيح فقط هم من يمكنهم دخول المغرب.وقال البيان: "نظرا لقرار السلطات المغربية الأخير والقيود التي تفرضها عليه، تعلن لكم "تونيساير" أن الركاب الذين قاموا بجرعتي اللقاح وحاملي جوازات اللقاحات هم فقط من يسمح لهم بدخول الأراضي المغربية".وأكد البيان أن قرار السلطات يتضمن إعفاء الأطفال دون سن الخامسة من اختبار الـ "بي سي آر" ومن اللقاح.
أخبار تونس اليوم
أخبار المغرب اليوم
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104209/59/1042095962_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_56ed832c34cd6009003deb7a4b889045.jpg
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم
المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
وضعت السلطات المغربية شرطا على دخول التونسيين الراغبين بالسفر إلى بلادها يتمثل في ضرورة حمل جواز التلقيح.
وحسب بيان
للخطوط الجوية التونسية
، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أكدت أن حاملي جواز التلقيح فقط هم من يمكنهم دخول المغرب.
وقال البيان: "نظرا لقرار السلطات المغربية الأخير والقيود التي تفرضها عليه، تعلن لكم "تونيساير" أن
الركاب الذين قاموا بجرعتي اللقاح
وحاملي جوازات اللقاحات هم فقط من يسمح لهم بدخول الأراضي المغربية".
وأكد البيان أن قرار السلطات يتضمن إعفاء الأطفال دون سن الخامسة من اختبار الـ "بي سي آر" ومن اللقاح.