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نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر قرارا بشأن مطربي المهرجان... فيديو
نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر قرارا بشأن مطربي المهرجان... فيديو
كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، شرط إعطاء مطربي المهرجانات أي تصريح بالعمل في السينما أو الدراما. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:14+0000
2021-11-23T09:26+0000
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وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر "فضائية الشمس"، إنه "قرر عدم إعطاء مطربي المهرجانات أي تصريح بالعمل في السينما أو الدراما، إلا بعد حصولهم على تصريح أولا من نقابة المهن الموسيقية"، مؤكدا أن الفن لابد وأن يعتمد على التقييم واختلاف الأذواق.وأكد زكي، أن النقابة لن تمنح مطربي المهرجانات تصاريح تمثيل إلا بموافقة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، مشددا على أن الشخص الممنوع أو الموقوف من الموسيقيين عليه إحضار موافقة صريحة من الأخيرة قبل التمثيل.وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، أعلنت الأربعاء الماضي عن منع 19 مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.وقال&nbsp;نقيب الموسيقيين في مصر،&nbsp;الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور، مؤكدا أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.تابع المزيد من&nbsp;أخبار الفنانين في مصر&nbsp;عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, مجتمع, منوعات, الفنان هاني شاكر, أخبار الفنانين في مصر

نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر قرارا بشأن مطربي المهرجان... فيديو

07:14 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:26 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDنقيب المهن التّمثيلية في مصر، أشرف زكي
نقيب المهن التّمثيلية في مصر، أشرف زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، شرط إعطاء مطربي المهرجانات أي تصريح بالعمل في السينما أو الدراما.
وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر "فضائية الشمس"، إنه "قرر عدم إعطاء مطربي المهرجانات أي تصريح بالعمل في السينما أو الدراما، إلا بعد حصولهم على تصريح أولا من نقابة المهن الموسيقية"، مؤكدا أن الفن لابد وأن يعتمد على التقييم واختلاف الأذواق.
وأكد زكي، أن النقابة لن تمنح مطربي المهرجانات تصاريح تمثيل إلا بموافقة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، مشددا على أن الشخص الممنوع أو الموقوف من الموسيقيين عليه إحضار موافقة صريحة من الأخيرة قبل التمثيل.
وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، أعلنت الأربعاء الماضي عن منع 19 مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.
وقال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور، مؤكدا أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".
يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.
تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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