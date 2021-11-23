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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الموت-يفجع-محمد-منير-ويحضر-الجنازة-من-داخل-سيارته-فيديو-1052619940.html
الموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو
الموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو
فجع الموت الفنان المصري محمد منير، بوفاة نجل شقيقته، الذي توفي أمس الاثنين.‏ 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:38+0000
2021-11-23T14:38+0000
محمد منير
مصر
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وحضر منير عزاء نجل شقيقته، معتصم كمال، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.ولم يهبط منير من سيارته أثناء حضور العزاء، وظل باقيا داخلها حتى إنتهاء مراسم الجنازة، وبدت عليه علامات الحزن، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وحرصت ياسمين الخيام على تقديم العزاء لمحمد منير أثناء جلوسه في سيارته.وكان محمد منير، الذي ليس لديه أبناء، قد صرح في وقت سابق أن لديه 18 حفيدا من أبناء إخوته وأخواته.وقال في تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، في شهر مارس/ آذار الماضي، إنه علم أحفاده جميعا حب الوطن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.يشار إلى أن محمد منير عاد إلى القاهرة في بداية الشهر الجاري، بعدما أحيا العديد من الحفلات في ألمانيا.
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محمد منير, مصر

الموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو

14:38 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM ADAWIالفنان المصري محمد منير
الفنان المصري محمد منير - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM ADAWI
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فجع الموت الفنان المصري محمد منير، بوفاة نجل شقيقته، الذي توفي أمس الاثنين.‏
وحضر منير عزاء نجل شقيقته، معتصم كمال، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.
ولم يهبط منير من سيارته أثناء حضور العزاء، وظل باقيا داخلها حتى إنتهاء مراسم الجنازة، وبدت عليه علامات الحزن، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وحرصت ياسمين الخيام على تقديم العزاء لمحمد منير أثناء جلوسه في سيارته.
وكان محمد منير، الذي ليس لديه أبناء، قد صرح في وقت سابق أن لديه 18 حفيدا من أبناء إخوته وأخواته.
وقال في تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، في شهر مارس/ آذار الماضي، إنه علم أحفاده جميعا حب الوطن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
يشار إلى أن محمد منير عاد إلى القاهرة في بداية الشهر الجاري، بعدما أحيا العديد من الحفلات في ألمانيا.
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