https://arabic.sputniknews.com/20211123/النيابة-المصرية-تحقق-في-تسمم-تلاميذ-بسبب-الوجبات-المدرسية-1052647655.html

النيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية

النيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية

قررت النيابة العامة المصرية اليوم تشكيل لجنة متخصصة لتحليل عينات من المواد الغذائية التي أدت إلى تسمم التلاميذ في مدرسة بمحافظة قنا جنوبي البلاد. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T15:56+0000

2021-11-23T15:56+0000

2021-11-23T15:56+0000

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وأصيب صباح اليوم الثلاثاء، 50 تلميذا وتلميذة في مدرسة تتبع مدينة نجع حمادي، صعيد مصر، بحالة اشتباه في تسمم بعد تناولهم الوجبات المدرسية، وتم على أثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.وبدأت النيابة العامة في نجع حمادي، تحقيقات موسعة في الواقعة، وانتقل فريق منها إلى مستشفى نجع حمادي العام، واستمع إلى أقوال التلاميذ وأولياء الأمور والطاقم الطبي المعالج للحالات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم، وإعداد تقرير طبي بذلك.وقال عدد من أولياء الأمور والتلاميذ إن الإصابة حدثت بعد تناولهم العصير الموجود في الوجبة المدرسية. بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".وطالبت النيابة بالتحفظ على كل كراتين التغذية في مخازن نجع حمادي، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية داخل المخازن، كما أمرت بالقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.من جانبها أكدت مديرية الصحة بمحافظة قنا خروج 30 تلميذا وتلميذة من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، وأن باقي الحالات لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى إلا أن حالتهم بشكل عام مطمئنة.من جانبه قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس المحافظة لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية في وزارة الصحة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.

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