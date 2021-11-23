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النيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية
النيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية
قررت النيابة العامة المصرية اليوم تشكيل لجنة متخصصة لتحليل عينات من المواد الغذائية التي أدت إلى تسمم التلاميذ في مدرسة بمحافظة قنا جنوبي البلاد. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:56+0000
2021-11-23T15:56+0000
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وأصيب صباح اليوم الثلاثاء، 50 تلميذا وتلميذة في مدرسة تتبع مدينة نجع حمادي، صعيد مصر، بحالة اشتباه في تسمم بعد تناولهم الوجبات المدرسية، وتم على أثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.وبدأت النيابة العامة في نجع حمادي، تحقيقات موسعة في الواقعة، وانتقل فريق منها إلى مستشفى نجع حمادي العام، واستمع إلى أقوال التلاميذ وأولياء الأمور والطاقم الطبي المعالج للحالات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم، وإعداد تقرير طبي بذلك.وقال عدد من أولياء الأمور والتلاميذ إن الإصابة حدثت بعد تناولهم العصير الموجود في الوجبة المدرسية. بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".وطالبت النيابة بالتحفظ على كل كراتين التغذية في مخازن نجع حمادي، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية داخل المخازن، كما أمرت بالقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.من جانبها أكدت مديرية الصحة بمحافظة قنا خروج 30 تلميذا وتلميذة من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، وأن باقي الحالات لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى إلا أن حالتهم بشكل عام مطمئنة.من جانبه قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس المحافظة لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية في وزارة الصحة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.
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أخبار مصر الآن, مصر

النيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية

15:56 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
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قررت النيابة العامة المصرية اليوم تشكيل لجنة متخصصة لتحليل عينات من المواد الغذائية التي أدت إلى تسمم التلاميذ في مدرسة بمحافظة قنا جنوبي البلاد.
وأصيب صباح اليوم الثلاثاء، 50 تلميذا وتلميذة في مدرسة تتبع مدينة نجع حمادي، صعيد مصر، بحالة اشتباه في تسمم بعد تناولهم الوجبات المدرسية، وتم على أثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.
وبدأت النيابة العامة في نجع حمادي، تحقيقات موسعة في الواقعة، وانتقل فريق منها إلى مستشفى نجع حمادي العام، واستمع إلى أقوال التلاميذ وأولياء الأمور والطاقم الطبي المعالج للحالات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم، وإعداد تقرير طبي بذلك.
وقال عدد من أولياء الأمور والتلاميذ إن الإصابة حدثت بعد تناولهم العصير الموجود في الوجبة المدرسية. بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".
وطالبت النيابة بالتحفظ على كل كراتين التغذية في مخازن نجع حمادي، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية داخل المخازن، كما أمرت بالقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.
من جانبها أكدت مديرية الصحة بمحافظة قنا خروج 30 تلميذا وتلميذة من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، وأن باقي الحالات لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى إلا أن حالتهم بشكل عام مطمئنة.
من جانبه قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس المحافظة لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية في وزارة الصحة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.
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