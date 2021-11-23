https://arabic.sputniknews.com/20211123/الهلال-السعودي-بطلا-لآسيا-للمرة-الرابعة-1052653828.html

الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة

الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة

توج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه (2 - صفر) على بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم... 23.11.2021, Sputnik عربي

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2021-11-23T18:17+0000

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رياضة

أخبار نادي الهلال السعودي

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وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، مثالية حيث تقدم بعد مرور 16 ثانية فقط بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانج الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات استاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.وضاعف الهلال النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة 63 بعد أن تلقى المهاجم المالي موسى ماريجا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي بافتيمبي جوميس، قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في مطلع العام الجديد.

أخبار نادي الهلال السعودي

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