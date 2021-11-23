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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الهلال-السعودي-بطلا-لآسيا-للمرة-الرابعة-1052653828.html
الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة
الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة
توج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه (2 - صفر) على بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T18:17+0000
2021-11-23T18:18+0000
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
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وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، مثالية حيث تقدم بعد مرور 16 ثانية فقط بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانج الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات استاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.وضاعف الهلال النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة 63 بعد أن تلقى المهاجم المالي موسى ماريجا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي بافتيمبي جوميس، قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في مطلع العام الجديد.
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي

الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة

18:17 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 18:18 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / BEHROUZ MEHRIالهلال السعودي
الهلال السعودي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / BEHROUZ MEHRI
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توج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه (2 - صفر) على بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم الثلاثاء.
وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، مثالية حيث تقدم بعد مرور 16 ثانية فقط بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانج الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات استاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وضاعف الهلال النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة 63 بعد أن تلقى المهاجم المالي موسى ماريجا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي بافتيمبي جوميس، قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.

وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في مطلع العام الجديد.
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