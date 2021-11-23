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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ضرورة تعديل البرنامج النووي الإيراني
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ضرورة تعديل البرنامج النووي الإيراني
شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تعديلات على البرنامج النووي الإيراني ليواكب التطورات الإقليمية،... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:12+0000
2021-11-23T12:12+0000
أخبار إيران
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وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن "المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي سوف تستمر بنظرة إيجابية في سبيل الوصول لقواسم مشتركة"، حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".وأضاف أن "الوكالة الدولية سوف تستمر في متابعة النقاشات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المواضيع السابقة". من جهته، قال إسلامي إن "غروسي أكد أن إيران لم تتجاوز التزاماتها النووية، ولم تنحرف في برنامجها النووي"، مؤكدا التزام طهران بتسوية فنية مع الوكالة الدولية من دون تدخلات أو تسييس. وأكد إصرار بلاده على متابعة برنامجها النووي، موضحا أن "كل الخلافات بين الجمهورية الإسلامية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وليست سياسية".وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري. وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين يران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.للمزيد من أخبار إيران تابع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/بيان-أمريكي-أوروبي-خليجي-موجه-إلى-إيران-بسبب-أنشطتها-المزعزعة-للاستقرار-1050742865.html
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أخبار إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ضرورة تعديل البرنامج النووي الإيراني

12:12 GMT 23.11.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تعديلات على البرنامج النووي الإيراني ليواكب التطورات الإقليمية، مؤكدا أن المحادثات مع طهران ستتواصل بغية الوصول إلى قواسم مشتركة.
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وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن "المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي سوف تستمر بنظرة إيجابية في سبيل الوصول لقواسم مشتركة"، حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".
وأضاف أن "الوكالة الدولية سوف تستمر في متابعة النقاشات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المواضيع السابقة".
من جهته، قال إسلامي إن "غروسي أكد أن إيران لم تتجاوز التزاماتها النووية، ولم تنحرف في برنامجها النووي"، مؤكدا التزام طهران بتسوية فنية مع الوكالة الدولية من دون تدخلات أو تسييس.
وأكد إصرار بلاده على متابعة برنامجها النووي، موضحا أن "كل الخلافات بين الجمهورية الإسلامية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وليست سياسية".
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين يران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
للمزيد من أخبار إيران تابع سبوتنيك.
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