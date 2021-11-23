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https://arabic.sputniknews.com/20211123/الولايات-المتحدة-تواصل-الضغط-على-أوبك--لخفض-أسعار-النفط-1052660390.html
الولايات المتحدة تواصل الضغط على أوبك + لخفض أسعار النفط
الولايات المتحدة تواصل الضغط على أوبك + لخفض أسعار النفط
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك +" لخفض أسعار النفط، مؤكدا أن... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T22:10+0000
2021-11-23T22:10+0000
أوبك
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي للصحفيين: "طلبنا من دول أوبك + زيادة الإمدادات، وسنواصل الضغط (على أوبك +)، وسنستخدم أي أدوات... لتحقيق ذلك".هذا وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، اليوم أن الإدارة الأمريكية تريد زيادة إمدادات النفط داخل البلاد وخارجها من أجل تقليل الضغط على أسعار الغاز.وأشارت إلى أنه "كما نعلم، وكما توقعت وكالة معلومات الطاقة، فإن سعر البنزين سينخفض، ما يتوقعونه، ليكون أقل من 3 دولارات للغالون في عام 2022، أوائل عام 2022، وسيستمر في الانخفاض شيئًا فشيئا".وقالت الولايات المتحدة أمس إنها ستضخ إلى الأسواق ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع أمس الثلاثاء بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق أقل من بعض التوقعات.
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أوبك, أسعار النفط اليوم

الولايات المتحدة تواصل الضغط على أوبك + لخفض أسعار النفط

22:10 GMT 23.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICأوبك
أوبك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك +" لخفض أسعار النفط، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ إجراءاتها الخاصة بهذا الصدد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي للصحفيين: "طلبنا من دول أوبك + زيادة الإمدادات، وسنواصل الضغط (على أوبك +)، وسنستخدم أي أدوات... لتحقيق ذلك".
هذا وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، اليوم أن الإدارة الأمريكية تريد زيادة إمدادات النفط داخل البلاد وخارجها من أجل تقليل الضغط على أسعار الغاز.
النفط - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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07:56 GMT
وأشارت إلى أنه "كما نعلم، وكما توقعت وكالة معلومات الطاقة، فإن سعر البنزين سينخفض، ما يتوقعونه، ليكون أقل من 3 دولارات للغالون في عام 2022، أوائل عام 2022، وسيستمر في الانخفاض شيئًا فشيئا".
وقالت الولايات المتحدة أمس إنها ستضخ إلى الأسواق ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع أمس الثلاثاء بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق أقل من بعض التوقعات.
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