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اليمن... التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع جماعة "أنصار الله" في صنعاء
اليمن... التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع جماعة "أنصار الله" في صنعاء
شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن؛ حيث استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين". 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:47+0000
2021-11-23T09:24+0000
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وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة.وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، "تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان، خلال عملية عسكرية مشروعة، استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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العالم العربي, الأخبار

اليمن... التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع جماعة "أنصار الله" في صنعاء

07:47 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:24 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن؛ حيث استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة.
وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".
من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، "تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان، خلال عملية عسكرية مشروعة، استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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