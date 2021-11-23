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انفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو
انفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو
وقع انفجار في مصنع لإنتاج الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد، بحسب ما ذكر بيان قوات الدفاع المدني في المدينة. 23.11.2021, Sputnik عربي
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صربيا
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وجاء في البيان: "وقع انفجار قوي في حوالي الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي في منطقة بوبان-بوتوك بالقرب من العاصكة بلغراد".وتابع البيان: "لم يتم تحديد الأسباب بعد، ويفترض أن الانفجار وقع في معمل الصواريخ في قرية ليشتان، ولا توجد معلومات عن الضحايا".وانتشرت صور ومقاطع فيديو الحادثة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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العالم, صربيا

انفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو

14:50 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورالعاصمة الصربية بلغراد صربيا
العاصمة الصربية بلغراد صربيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Виталий Белоусов
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وقع انفجار في مصنع لإنتاج الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد، بحسب ما ذكر بيان قوات الدفاع المدني في المدينة.
وجاء في البيان: "وقع انفجار قوي في حوالي الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي في منطقة بوبان-بوتوك بالقرب من العاصكة بلغراد".
وتابع البيان: "لم يتم تحديد الأسباب بعد، ويفترض أن الانفجار وقع في معمل الصواريخ في قرية ليشتان، ولا توجد معلومات عن الضحايا".
وانتشرت صور ومقاطع فيديو الحادثة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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