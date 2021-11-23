بايدن يتعهد بتجاوز أزمة ارتفاع أسعار البنزين

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي أن سحبا منسقا من الاحتياطيات النفطية في عدد من الدول سيساهم في التعامل مع نقص في الإمدادات.وأضاف الرئيس بايدن أنه لا يبدو أن شركات النفط والوقود تمرر هبوطا في أسعار الخام إلى المستهلكين.وقال إن زيادات الأسعار تنحسر في العادة بمرور الوقت لكن "هذا لا يعني أننا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تهبط الأسعار من تلقاء نفسها.وفي الإطار ذاته، توقعت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم اليوم أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة.ولم تحدد الوزير الأمريكية في تصريحات في البيت الأبيض حجم الهبوط المتوقع في أسعار البنزين والفترة الزمنية التي سيستغرقها.وحثت الوزيرة شركات الطاقة الأمريكية على زيادة المعروض من النفط في وقت تحقق فيه "أرباحا هائلة" لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأمريكية.