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بايدن يعلن سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي
بايدن يعلن سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي لخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:58+0000
2021-11-23T12:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "يعلن الرئيس اليوم أن وزارة الطاقة ستسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي لخفض الأسعار لصالح الأمريكيين"، موضحا أن القرار يأتي لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة.ونوه البيان إلى أن القرار الأمريكي بشأن استخدام مخزون النفط الاستراتيجي جاء بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يعلن سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي

12:58 GMT 23.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي لخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "يعلن الرئيس اليوم أن وزارة الطاقة ستسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي لخفض الأسعار لصالح الأمريكيين"، موضحا أن القرار يأتي لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة.

وأشار البيت الأبيض بحسب البيان إلى أنه سيتم الإفراج عن براميل النفط خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إن لزم الأمر.

ونوه البيان إلى أن القرار الأمريكي بشأن استخدام مخزون النفط الاستراتيجي جاء بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
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