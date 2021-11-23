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https://arabic.sputniknews.com/20211123/بريانكا-شوبرا-تثير-جدلا-بعد-حذف-لقب-زوجها-من-حساباتها-على-مواقع-التواصل-1052648465.html
بريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل
بريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل
أثارت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، جدلا بعدما قامت بحذف لقب زوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات، من اسمها على حساباتها على مواقع... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:29+0000
2021-11-23T16:29+0000
بوليوود
بريانكا شوبرا
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وأزالت بريانكا شوبرا (38 عاما) لقب زوجها "جوناس" من حساباتها على موقعي "تويتر" و"إنستغرام".فأثارت خطوة شوبرا المفاجئة جدلا وتكهنات بأنها وزوجها انفصلا بعد زواج بينهما 3 سنوات.لكن حسم الزوجان الجدل بنشر نيك جوناس (28 عاما)، أمس الاثنين، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يظهر فيه وهو يتدرب لتحسين لياقته البدنية.وعلقت زوجته بريانكا شوبرا على الفيديو مشيدة بزوجها قائلة له: "اللعنة، لقد مت للتو بين ذراعيك"، وصاحب تعليقها 3 رموز من بينها، وجه بعيون قلب.واحتفلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس بزفافهما في عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20210322/بريانكا-شوبرا-تثير-ضجة-بتصريحاتها-عن-الإسلام-1048429642.html
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بوليوود, بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل

16:29 GMT 23.11.2021
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHASالممثلة الهندية بريانكا تشوبرا مع زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس
الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا مع زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا مع زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
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أثارت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، جدلا بعدما قامت بحذف لقب زوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات، من اسمها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.‏
وأزالت بريانكا شوبرا (38 عاما) لقب زوجها "جوناس" من حساباتها على موقعي "تويتر" و"إنستغرام".
فأثارت خطوة شوبرا المفاجئة جدلا وتكهنات بأنها وزوجها انفصلا بعد زواج بينهما 3 سنوات.
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لكن حسم الزوجان الجدل بنشر نيك جوناس (28 عاما)، أمس الاثنين، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يظهر فيه وهو يتدرب لتحسين لياقته البدنية.
وعلقت زوجته بريانكا شوبرا على الفيديو مشيدة بزوجها قائلة له: "اللعنة، لقد مت للتو بين ذراعيك"، وصاحب تعليقها 3 رموز من بينها، وجه بعيون قلب.
واحتفلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس بزفافهما في عام 2018.
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