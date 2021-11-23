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https://arabic.sputniknews.com/20211123/بولندا-الأسوأ-في-أزمة-اللاجئين-لم-ينته-بعد-1052650068.html
بولندا: الأسوأ في أزمة اللاجئين لم ينته بعد
بولندا: الأسوأ في أزمة اللاجئين لم ينته بعد
اعتبرت بولندا، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأسوأ قد ولى في أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:41+0000
2021-11-23T16:41+0000
أزمة المهاجرين
بولندا
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وذكرت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميخالسكا، اليوم الثلاثاء، أن نحو 50 لاجئا حاولوا عبور الحدود مساء أمس الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت المتحدثة أن 18 لاجئا من بين هؤلاء تمكنوا من عبور حاجز الأسلاك الشائكة لفترة وجيزة.كما تجمعت مجموعة أخرى من اللاجئين بنفس العدد تقريبا إلا أنها تراجعت في النهاية عن محاولة العبور.وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل آلاف الأشخاص جواً من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان على خلاف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي.وقامت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، بتطهير مخيم للاجئين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في إعادة بعض الأشخاص إلى العراق في تغيير واضح في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات اللاجئين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن حوالي 10 لاجئين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/ماكرون-يبحث-مع-نظيره-البولندي-ومع-رئيس-وزراء-بولندا-أزمة-المهاجرين-1050746219.html
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أزمة المهاجرين, بولندا

بولندا: الأسوأ في أزمة اللاجئين لم ينته بعد

16:41 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Burcu Okutan / الذهاب إلى بنك الصورمهاجرون في معبر بازاركول الحدودي في تركيا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020
مهاجرون في معبر بازاركول الحدودي في تركيا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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اعتبرت بولندا، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأسوأ قد ولى في أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا.
وذكرت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميخالسكا، اليوم الثلاثاء، أن نحو 50 لاجئا حاولوا عبور الحدود مساء أمس الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".
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وأوضحت المتحدثة أن 18 لاجئا من بين هؤلاء تمكنوا من عبور حاجز الأسلاك الشائكة لفترة وجيزة.
كما تجمعت مجموعة أخرى من اللاجئين بنفس العدد تقريبا إلا أنها تراجعت في النهاية عن محاولة العبور.
وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل آلاف الأشخاص جواً من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان على خلاف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي.
وقامت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، بتطهير مخيم للاجئين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في إعادة بعض الأشخاص إلى العراق في تغيير واضح في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.
ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات اللاجئين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن حوالي 10 لاجئين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.
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