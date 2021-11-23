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https://arabic.sputniknews.com/20211123/بيلاروسيا-تستعد-عسكريا-وتزيد-نشاطها-الاستخباراتي-تحسبا-لهجوم-مفاجئ-1052605181.html
بيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ
بيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ
قال رئيس أركان الجيش البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، إن الجيش يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي، وتطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي "لمنع هجوم... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:35+0000
2021-11-23T14:36+0000
الناتو
بيلاروس
أخبار بيلاروسيا اليوم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وأعرب غوليفيتش عن قلقه من إنشاء مجموعات قوات مسلحة على أراضي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن سلوك أوكرانيا المعادي تجاه بلاده، ما يعني أنه يتم تشكيل حزام معاد حول بيلاروسيا، على حد قوله.وأشار إلى أن بولندا تتجاهل دعوات بلاده بخصوص عقد لقاء بهدف إزالة التوتر في المنطقة.وكان غوليفيتش، قال في تصريحات سابقة إن لدى الناتو موارد لنشر مجموعة أرضية تصل إلى 100 ألف شخص بالقرب من حدود بيلاروسيا، في غضون 30 يومًا.هذا وتجمع عدة آلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا على حدود بيلاروسيا مع بولندا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، آملين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.وقامت السلطات البولندية بمنعهم من الدخول، وحشدت آلاف العسكريين لإحباط محاولاتهم دخول البلاد؛ فيما وجهت اللوم إلى مينسك بخلق أزمة الهجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/ليتوانيا-ترفض-التفاوض-مع-بيلاروسيا-بشأن-أزمة-الحدود-1050744913.html
https://arabic.sputniknews.com/20211121/اتهامات-جديدة-من-بولندا-لبيلاروسيا-باستمرار-جلب-المهاجرين-1050763936.html
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الناتو, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

بيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ

14:35 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 14:36 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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قال رئيس أركان الجيش البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، إن الجيش يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي، وتطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي "لمنع هجوم مفاجئ" على بلاده.

وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء "في ظل الوضع العسكري السياسي المعقد، ستتركز جهودنا الرئيسية على تحسين مستوى تدريب العسكريين"، لافتا إلى أن بلاده مضطرة للرد على تكثيف النشاط العسكري على حدودها وستزيد من قدراتها الدفاعية".

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18 نوفمبر, 16:55 GMT
وأعرب غوليفيتش عن قلقه من إنشاء مجموعات قوات مسلحة على أراضي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن سلوك أوكرانيا المعادي تجاه بلاده، ما يعني أنه يتم تشكيل حزام معاد حول بيلاروسيا، على حد قوله.
وأشار إلى أن بولندا تتجاهل دعوات بلاده بخصوص عقد لقاء بهدف إزالة التوتر في المنطقة.
وكان غوليفيتش، قال في تصريحات سابقة إن لدى الناتو موارد لنشر مجموعة أرضية تصل إلى 100 ألف شخص بالقرب من حدود بيلاروسيا، في غضون 30 يومًا.
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 21.11.2021
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هذا وتجمع عدة آلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا على حدود بيلاروسيا مع بولندا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، آملين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بمنعهم من الدخول، وحشدت آلاف العسكريين لإحباط محاولاتهم دخول البلاد؛ فيما وجهت اللوم إلى مينسك بخلق أزمة الهجرة.
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