بيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ

وأعرب غوليفيتش عن قلقه من إنشاء مجموعات قوات مسلحة على أراضي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن سلوك أوكرانيا المعادي تجاه بلاده، ما يعني أنه يتم تشكيل حزام معاد حول بيلاروسيا، على حد قوله.وأشار إلى أن بولندا تتجاهل دعوات بلاده بخصوص عقد لقاء بهدف إزالة التوتر في المنطقة.وكان غوليفيتش، قال في تصريحات سابقة إن لدى الناتو موارد لنشر مجموعة أرضية تصل إلى 100 ألف شخص بالقرب من حدود بيلاروسيا، في غضون 30 يومًا.هذا وتجمع عدة آلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا على حدود بيلاروسيا مع بولندا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، آملين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.وقامت السلطات البولندية بمنعهم من الدخول، وحشدت آلاف العسكريين لإحباط محاولاتهم دخول البلاد؛ فيما وجهت اللوم إلى مينسك بخلق أزمة الهجرة.
قال رئيس أركان الجيش البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، إن الجيش يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي، وتطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي "لمنع هجوم مفاجئ" على بلاده.
وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء "في ظل الوضع العسكري السياسي المعقد، ستتركز جهودنا الرئيسية على تحسين مستوى تدريب العسكريين"، لافتا إلى أن بلاده مضطرة للرد على تكثيف النشاط العسكري على حدودها وستزيد من قدراتها الدفاعية".