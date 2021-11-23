تركيا توجه طلبا إلى السعودية بشأن قتلة جمال خاشقجي

وخلال جلسة محاكمة داخل القصر العدلي في إسطنبول، طالب القضاء التركي، نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، مؤكدة رفع الجلسة في انتظار رد القضاء السعودي، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية. وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلون من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، فيما غاب المتهمون عن الجلسة.ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
وخلال جلسة محاكمة داخل القصر العدلي في إسطنبول، طالب القضاء التركي، نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، مؤكدة رفع الجلسة في انتظار رد القضاء السعودي، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.
وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلون من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، فيما غاب المتهمون عن الجلسة.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.