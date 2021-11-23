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https://arabic.sputniknews.com/20211123/تركيا-توجه-طلبا-إلى-السعودية-بشأن-قتلة-جمال-خاشقجي-1052424975.html
تركيا توجه طلبا إلى السعودية بشأن قتلة جمال خاشقجي
تركيا توجه طلبا إلى السعودية بشأن قتلة جمال خاشقجي
وجه القضاء التركي اليوم الثلاثاء، طلبا إلى نظيره السعودي بشأن قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول قبل ثلاثة... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:31+0000
2021-11-23T11:31+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وخلال جلسة محاكمة داخل القصر العدلي في إسطنبول، طالب القضاء التركي، نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، مؤكدة رفع الجلسة في انتظار رد القضاء السعودي، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية. وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلون من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، فيما غاب المتهمون عن الجلسة.ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20210804/وزير-الخارجية-السعودي-واثق-من-عدم-تكرار-ما-حدث-مع-خاشقجي-1049752238.html
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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

تركيا توجه طلبا إلى السعودية بشأن قتلة جمال خاشقجي

11:31 GMT 23.11.2021
© REUTERS / HANDOUTالصحفي السعودي جمال خاشقجي، لندن، إنجلترا 2018
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لندن، إنجلترا 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
وجه القضاء التركي اليوم الثلاثاء، طلبا إلى نظيره السعودي بشأن قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول قبل ثلاثة أعوام.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي - Sputnik عربي, 1920, 04.08.2021
وزير الخارجية السعودي: واثق من عدم تكرار ما حدث مع خاشقجي
4 أغسطس, 09:03 GMT
وخلال جلسة محاكمة داخل القصر العدلي في إسطنبول، طالب القضاء التركي، نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، مؤكدة رفع الجلسة في انتظار رد القضاء السعودي، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.
وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلون من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، فيما غاب المتهمون عن الجلسة.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.
وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
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