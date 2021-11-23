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https://arabic.sputniknews.com/20211123/تقارير-سامسونغ-تستعد-للإعلان-عن-مصنع-رقائق-بقيمة-17-مليار-دولار-في-أمريكا-1052424590.html
تقارير: سامسونغ تستعد للإعلان عن مصنع رقائق بقيمة 17 مليار دولار في أمريكا
تقارير: سامسونغ تستعد للإعلان عن مصنع رقائق بقيمة 17 مليار دولار في أمريكا
كشفت تقارير أمريكية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية من المتوقع أن تعلن رسميا عن إنشائها ‏مصنعا جديدا متطورا لصناعة الرقائق في ولاية تكساس الأمريكية.‏ 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:27+0000
2021-11-23T11:27+0000
سامسونغ
اخبار سامسونغ
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وتقدر تكلفة المصنع الجديد بحوالي 17 مليار دولار، ومن الممكن أن يوفر 1800 وظيفة عمل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وأضافت الصحيفة أن المصنع يقع في مدينة تايلور، على بعد حوالي 30 ميلا في أوستن، حيث يوجد لدى شركة "سامسونغ" منشأة قائمة.وتبلغ مساحة المصنع حوالي 1200 فدان، ما يجعله أكبر مصنع "سامسونغ" في أوستن.وكانت تقارير سابقة ذكرت أن المصنع الجديد قادر على إنتاج رقائق متطورة مثل (3 نانومتر).وتابعت "وول ستريت جورنال" أنه ليس من المتوقع أن يبدأ مصنع "سامسونغ" الجديد فعليا إنتاج الرقائق قبل نهاية عام 2024.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ "سامسونغ" في استخدام المصنع الجديد لإنتاج المعالجات لاستخدامات الشركة الخاصة، ولكي تستخدمها الشركات الأخرى في منتجاتها أيضا.كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدينة تايلور عرضت على وجه التحديد حوافز لشركة "سامسونغ" لاختيار بناء مصنعها هناك، وهي منحها إعفاءات ضريبية على الممتلكات تزيد على 90 بالمئة في السنوات العشر الأولى من إطلاقه.يشار إلى أن شركة "سامسونغ" سبق لها إنتاج رقائق لشركات مثل "كوالكوم" ونفيديا".
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سامسونغ, اخبار سامسونغ

تقارير: سامسونغ تستعد للإعلان عن مصنع رقائق بقيمة 17 مليار دولار في أمريكا

11:27 GMT 23.11.2021
© REUTERS / YVES HERMANشركة "سامسونغ" الكورية
شركة سامسونغ الكورية - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية من المتوقع أن تعلن رسميا عن إنشائها ‏مصنعا جديدا متطورا لصناعة الرقائق في ولاية تكساس الأمريكية.‏
وتقدر تكلفة المصنع الجديد بحوالي 17 مليار دولار، ومن الممكن أن يوفر 1800 وظيفة عمل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن المصنع يقع في مدينة تايلور، على بعد حوالي 30 ميلا في أوستن، حيث يوجد لدى شركة "سامسونغ" منشأة قائمة.
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وتبلغ مساحة المصنع حوالي 1200 فدان، ما يجعله أكبر مصنع "سامسونغ" في أوستن.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن المصنع الجديد قادر على إنتاج رقائق متطورة مثل (3 نانومتر).
وتابعت "وول ستريت جورنال" أنه ليس من المتوقع أن يبدأ مصنع "سامسونغ" الجديد فعليا إنتاج الرقائق قبل نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ "سامسونغ" في استخدام المصنع الجديد لإنتاج المعالجات لاستخدامات الشركة الخاصة، ولكي تستخدمها الشركات الأخرى في منتجاتها أيضا.
كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدينة تايلور عرضت على وجه التحديد حوافز لشركة "سامسونغ" لاختيار بناء مصنعها هناك، وهي منحها إعفاءات ضريبية على الممتلكات تزيد على 90 بالمئة في السنوات العشر الأولى من إطلاقه.
يشار إلى أن شركة "سامسونغ" سبق لها إنتاج رقائق لشركات مثل "كوالكوم" ونفيديا".
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