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https://arabic.sputniknews.com/20211123/حمدوك-فتح-تحقيق-في-الانتهاكات-التي-تمت-بحق-المتظاهرين-منذ-25-أكتوبر-الماضي-1052659274.html
حمدوك: فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي
حمدوك: فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك،اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T21:31+0000
2021-11-23T21:50+0000
السودان
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ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي، والتي قُتل خلالها 41 شخصا. ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره "انتحارا سياسيا" لحمدوك.وشهد السودان خلال يومي 13 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تظاهرات حاشدة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وفرض حالة الطوارئ؛ منهيا "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/حمدوك-للسودانيين-ما-حدث-انقلاب-ولست-خائنا-ولأجلكم-اتفقت-مجددا-مع-الجيش-1052646912.html
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حمدوك: فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي

21:31 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 21:50 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك،اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي، والتي قُتل خلالها 41 شخصا.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره "انتحارا سياسيا" لحمدوك.
وشهد السودان خلال يومي 13 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تظاهرات حاشدة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وفرض حالة الطوارئ؛ منهيا "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.
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