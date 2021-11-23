تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/حمدوك-للسودانيين-ما-حدث-انقلاب-ولست-خائنا-ولأجلكم-اتفقت-مجددا-مع-الجيش-1052646912.html
حمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش
حمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش
وصف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الإجراءات التي قام بها الجيش في 25 من الشهر الماضي بأنها "انقلاب"، كاشفا عن السبب الذي دفعه لقبول ترؤس الحكومة مرة... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:44+0000
2021-11-23T15:44+0000
أخبار السودان اليوم
انقلاب
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg
وقال حمدوك في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إنه قبل بالاتفاق مع القوات المسلحة "من أجل السودانيين"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ليست خيانة للشارع.وأكد حمدوك ضرورة وجود مصالحات واسعة بين كل مكونات المجتمع، في ظل اعتراضات شعبية واسعة على توقيع حمدوك اتفاقا جديدا مع الجيش يعيده لرئاسة الحكومة.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره "انتحارا سياسيا" لحمدوك.وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وفرض حالة الطوارئ؛ منهيا "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/وزير-خارجية-السودان-السابقة-البرهان-حاول-التودد-لإسرائيل-أثناء-الانقلاب-العسكري-1050777632.html
https://arabic.sputniknews.com/20211112/حمد-بن-جاسم-يتهم-إسرائيل-ودولة-عربية-بالتخطيط-لأحداث-السودان-ومغردون-يستدعون-صورا-من-الماضي-1050690616.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_390fd02df08fa5a7159d6f083fe0ef3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, انقلاب, السودان

حمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش

15:44 GMT 23.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
وصف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الإجراءات التي قام بها الجيش في 25 من الشهر الماضي بأنها "انقلاب"، كاشفا عن السبب الذي دفعه لقبول ترؤس الحكومة مرة أخرى بعد اعتقاله.
وقال حمدوك في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إنه قبل بالاتفاق مع القوات المسلحة "من أجل السودانيين"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ليست خيانة للشارع.
وأكد حمدوك ضرورة وجود مصالحات واسعة بين كل مكونات المجتمع، في ظل اعتراضات شعبية واسعة على توقيع حمدوك اتفاقا جديدا مع الجيش يعيده لرئاسة الحكومة.
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو، روسيا 12 يوليو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
وزيرة خارجية السودان السابقة: البرهان حاول التودد لإسرائيل أثناء الانقلاب العسكري
أمس, 17:48 GMT
وشدد حمدوك على أن "البلاد لا تبنى بالغبائن الشخصية".
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره "انتحارا سياسيا" لحمدوك.
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني - Sputnik عربي, 1920, 12.11.2021
حمد بن جاسم  يتهم إسرائيل و"دولة عربية" بالتخطيط لأحداث السودان... ومغردون يستدعون صورا من الماضي
12 نوفمبر, 18:20 GMT
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وفرض حالة الطوارئ؛ منهيا "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.
يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على قرى في غرب تعز إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله"
16:31 GMTوزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي
16:29 GMTبريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل
16:28 GMTحمدوك: لا أفكر في الشعبية وهدفي مصلحة السودان
16:16 GMTالبنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
16:16 GMTرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: تم خصخصة النووي الإيراني لشخص واحد... ماذا يقصد؟
16:06 GMTمعهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
16:04 GMTوزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم
16:01 GMTاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
16:00 GMTالصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
15:56 GMTالنيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية
15:53 GMTمسلحون موالون لأمريكا يغلقون المعابر المؤدية لمناطق سيطرة الجيش السوري
15:50 GMTالمغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
15:47 GMTسرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
15:44 GMTحمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش
15:42 GMTمحامي ترامب السابق يهدده بعد خروجه من السجن: لن أكون الوحيد المدان
15:41 GMTهل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد
15:32 GMTحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
15:31 GMTالليرة التركية تفقد 11.5% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال بضع ساعات
15:25 GMTمنة شلبي تتصدر "الترند" بعد خسارتها في حفل جوائز "إيمي"... صور وفيديو