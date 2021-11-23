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https://arabic.sputniknews.com/20211123/حمدوك-4-أهداف-وراء-توقيع-الاتفاق-السياسي-مع-الجيش--1052655399.html
حمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش
حمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش
كشف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن 4 أهداف للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T19:06+0000
2021-11-23T19:06+0000
السودان
المجلس السيادي في السودان
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جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع حمدوك اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري الجامعات المحلية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال رئيس الحكومة إن الأهداف الأربعة هي: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.وبحث اللقاء أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد نقطة البداية للعمل الجماعي الجاد بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.وكان السودان قد شهد خلال يومي 13 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تظاهرات حاشدة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبموجب هذه القرارات حل مجلسي السيادة والوزراء قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا جديد أمس الأول أعاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره بمثابة "انتحار سياسي" لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
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السودان, المجلس السيادي في السودان

حمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش

19:06 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
كشف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن 4 أهداف للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش.
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع حمدوك اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري الجامعات المحلية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
حمدوك: لا أفكر في الشعبية وهدفي مصلحة السودان
16:28 GMT
وقال رئيس الحكومة إن الأهداف الأربعة هي: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.
وبحث اللقاء أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد نقطة البداية للعمل الجماعي الجاد بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.
وكان السودان قد شهد خلال يومي 13 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تظاهرات حاشدة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبموجب هذه القرارات حل مجلسي السيادة والوزراء قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا جديد أمس الأول أعاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره بمثابة "انتحار سياسي" لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
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