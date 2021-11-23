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https://arabic.sputniknews.com/20211123/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1052646378.html
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
تسبب حادث تحطم الطائرة الشبحية "إف 35"، التي يستخدمها الأسطول البريطاني في تسليط الضوء على مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة... 23.11.2021, Sputnik عربي
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تتوالى حوادث "إف 35"، المقاتلة الأمريكية التي تستخدمها عدة دول، وكان تحطم المقاتلة البريطانية خلال مهمة روتينية في البحر المتوسط آخرها.
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طائرات, инфографика

حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟

15:32 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 15:38 GMT 23.11.2021)
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تسبب حادث تحطم الطائرة الشبحية "إف 35"، التي يستخدمها الأسطول البريطاني في تسليط الضوء على مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة من الأخطاء" رغم محاولة واشنطن ترويجها عالميا.
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - Sputnik عربي

تتوالى حوادث "إف 35"، المقاتلة الأمريكية التي تستخدمها عدة دول، وكان تحطم المقاتلة البريطانية خلال مهمة روتينية في البحر المتوسط آخرها.
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