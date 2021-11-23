https://arabic.sputniknews.com/20211123/خبأ-صخرة-سنوات-لظنه-أنها-من-الذهب-واكتشف-أنها-كنز-ثمين-جدا-صور-وفيديو-1052649509.html

خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب واكتشف أنها كنز ثمين جدا... صور وفيديو

خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب واكتشف أنها كنز ثمين جدا... صور وفيديو

وجد رجل أسترالي يدعى ديفيد هول، صخرة غريبة جدا وفريدة من نوعها في عام 2015، عند قيامه بالتنقيب عن الأحجار الثمينة والمعادن باستخدام جهاز كشف المعادن في حديقة... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T16:38+0000

2021-11-23T16:38+0000

2021-11-23T16:38+0000

مجتمع

منوعات

سبائك ذهب

نيزك

صخرة

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وعثر الرجل على "شيء غير مألوف على الإطلاق"، وهو عبارة عن صخرة ثقيلة جدا لديها لون مائل إلى الأحمر منغمسة في منطقة طينية صفراء.وأخذ هول كنزه الغريب والثقيل إلى منزله، وحاول فتح الصخرة بكل المعدات المتوفرة لديه، حيث استخدم المثقب وجميع الوسائل المتاحة، ظنا منه أنها من الذهب الخالص، خصوصا أن منطقة ماريبورو تقع بجوار غولد فيلدز، حيث عثر على الكثير من الذهب في تلك المنطقة في القرن التاسع عشر.صخرة غريبة غير قابلة للكسر اكتشف أنها كنز كبيرحاول الرجل فتح صخرته بجميع السبل المتاحة، من المنشار الكهربائي والمثقب وحتى أنه غمرها بالحمض، واستعان أيضا بمطرقة ضخمة جدا، لكنه لم يستطع فتحها أبدا.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، اكتشف الرجل بعد سنوات أن هذه الصخرة التي عجز عن فتحها، بمثابة كنز كبير، حيث أكد العلماء بعد سنوات أنها نيزك نادر جدا.وقال عالم الجيولوجيا في متحف ملبورن، ديرموت هنري، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: "لقد كانت تبدو منحوتة ومصمته... تصبح بهذا الشكل عندما تدخل عبر الغلاف الجوي، حيث تذوب من الخارج وينحتها الجو (الهواء)".ونشر الباحثون ورقة علمية في مجلة "Proceedings of the Royal Society of Victoria" تصف النيزك الذي يبلغ عمره 4.6 مليار عام، والذي أطلقوا عليه اسم "ماريبورو" نسبة إلى المدينة القريبة من مكان العثور عليه.ويبلغ وزن النيزك حوالي 17 كغ، وبعد استخدام منشار ماسي لقطع شريحة صغيرة من الصخرة، اكتشفوا أن تركيبته تحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يجعلها من نوع "H5 كوندريت عادي".النزيك يحتوي على كمية كبيرة من الذهبوعند فتح الصخرة يمكن مشاهدة القطرات المتبلورة الصغيرة من المعادن الموجودة في جميع أنحائها، والتي تسمى الغضروف.يجادل الباحثون بأن نيزك ماريبورو أندر يحتوي على الكثير من الذهب، مما يجعله أكثر قيمة بكثير للعلم والباحثين. إنه واحد من 17 نيزكا فقط تم تسجيلها على الإطلاق في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهو ثاني أكبر كتلة غضروفية، بعد عينة ضخمة يبلغ وزنها 55 كم تم تحديدها في عام 2003.

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مجتمع, منوعات, سبائك ذهب, نيزك, صخرة