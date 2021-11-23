خبير: الوقود المصري لـ"حماس" مقابل أمن إسرائيل

تستعد قطر لإرسال وقود مصري إلى غزة تصل قيمته إلى عشرة ملايين دولار شهريا حسب اتفاق مع "حركة حماس" على أن يذهب العائد إلى خزينة وزارة المالية في غزة التي ستدفعه فيما بعد للموظفين.أسباب زيادة العنف ضد المرأة في تونسكشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس رغم القوانين التي تحميها في البلاد.التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم نغم كباس
تناقش هذه الحلقة عدة محاور على رأسها: عباس يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ما بحثه مع بوتين؛ قطر تمد قطاع غزة بالوقود المصري وإسرائيل تكثف عملياتها ضد حماس؛ مصر تصبح عضوا كاملا في المعهد الروسي للأبحاث النووية؛ البحرين والأردن يناقشان حل الأزمة السورية؛ الحكومة التونسية تعلن عن عدد كبير من شكاوي العنف ضد المرأة.
تستعد قطر لإرسال وقود مصري إلى غزة تصل قيمته إلى عشرة ملايين دولار شهريا حسب اتفاق مع "حركة حماس" على أن يذهب العائد إلى خزينة وزارة المالية في غزة التي ستدفعه فيما بعد للموظفين.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني، ماجد هديب لـ "بلا قيود": "كل ما يجري من مبادرات أو اتفاقيات خاصة المتعلقة بحركة "حماس" تأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم برعاية من قطر والأمم المتحدة ومصر، ولا يمكن أن يتم التوصل إلى أي اتفاق إلا بموافقة إسرائيل، أي أن توريد الوقود المصري للحركة سيكون مقابل الحفاظ على استقرار وأمن إسرائيل في الضفة الغربية."
أسباب زيادة العنف ضد المرأة في تونس
كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس رغم القوانين التي تحميها في البلاد.
وعن أسباب ازدياد العنف ضد المرأة في تونس قالت المحامية لدى الاستئناف في محكمة تونس، الأستاذة صبيحة طاهري لـ "بلا قيود": "سببان رئيسيان وراء تزايد هذه الظاهرة هما أولا تدني المستوى المعيشي وعدم تمكن الرجل من تأمين حاجيات الأسرة، وثانيا الإدمان على المخدرات الذي أصبح في تزايد ملحوظ بالبلاد، علما أن تونس تسن قوانين تنصف المرأة وتحميها حتى أننا الآن بصدد إصدار قانون جديد يجبر الرجل على تأمين المسكن والمأكل للزوجة وأطفالها ولو امتلكت هي منزلا كما يحق بموجبه للزوجة أن تضع رجلها في السجن في حال اعتدى عليها بالضرب هي أو أحد أبنائها."