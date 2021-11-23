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https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيسا-الأركان-الروسي-والأمريكي-يبحثان-خلال-اتصال-هاتفي-قضايا-الأمن-الدولي-1052654843.html
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن الدولي
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن الدولي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T18:40+0000
2021-11-23T18:40+0000
2021-11-23T18:40+0000
روسيا
أمريكا
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وحسب بيان الوزارة، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي.وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن رئيسا الأركان الروسي والأمريكي ناقشا عددا من القضايا الأمنية التي تهم البلدين. وأضاف البنتاغون أن هذه المحادثة الهاتفية تأتي كاستمرار للتواصل بين القادة العسكريين في البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تقليل المخاطر والتوتر وحل الخلافات على وجه السرعة.وردا على سؤال حول القضايا المحددة التي خصصت لها المحادثة بين غيراسيموف وميلي، أوضح البنتاغون أنه وفقا لما هو متبع، فقد "اتفق الطرفان على إبقاء التفاصيل لمحادثاتهما سرية".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق اليوم، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ. وكشف أن الطيارين الأمريكين يتدربون على خيار استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تشكل تهديدا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/شويغو-تصرفات-القاذفات-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الشرقية-الروسية-تشكل-تهديدا-للصين-أيضا-1052643759.html
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روسيا, أمريكا, أخبار العالم الآن
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن الدولي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.
وحسب
بيان
الوزارة، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي.
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن رئيسا الأركان الروسي والأمريكي ناقشا عددا من القضايا الأمنية التي تهم البلدين.
و
أضاف
البنتاغون أن هذه المحادثة الهاتفية تأتي كاستمرار للتواصل بين القادة العسكريين في البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تقليل المخاطر والتوتر وحل الخلافات على وجه السرعة.
وردا على سؤال حول القضايا المحددة التي خصصت لها المحادثة بين غيراسيموف وميلي، أوضح البنتاغون أنه وفقا لما هو متبع، فقد "اتفق الطرفان على إبقاء التفاصيل لمحادثاتهما سرية".
وكان وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو
، قد صرح في وقت سابق اليوم، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ.
وكشف أن الطيارين الأمريكين يتدربون على خيار استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تشكل تهديدا لروسيا.