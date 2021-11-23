https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-المخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-تم-خصخصة-النووي-الإيراني-لشخص-واحد-ماذا-يقصد؟-1052648737.html

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: تم خصخصة النووي الإيراني لشخص واحد... ماذا يقصد؟

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: تم خصخصة النووي الإيراني لشخص واحد... ماذا يقصد؟

قال الجنرال عاموس يادلين، قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الثلاثاء، إنه تم خصخصة النووي الإيراني في بلاده لشخص واحد فقط، دون الاهتمام... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T16:16+0000

2021-11-23T16:16+0000

2021-11-23T16:18+0000

إسرائيل

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال عاموس يادلين خلال كلمة له في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، أن بلاده عكفت خلال السنوات الماضية على خصخصة الاتفاق النووي أو البرنامج النووي الإيراني لشخص واحد فقط، دون الاهتمام بمناقشة الاستراتيجيات لمواجهة إيران.وقصد الجنرال يادلين، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، الذي كرس ولايته في مهاجمة إيران والاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن الإيرانيين أذكياء ومتطورون ويفهمون الاستراتيجية وكل تفاصيل الاتفاق النووي جيدا، ويعملون لمصلحتهم تماما.وشدد الجنرال عاموس يادلين على أن إسرائيل لم تجر أو لم تقم بإجراء مناقشات استراتيجية حيال الملف النووي الإيراني.وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة ذاتها عن الجنرال عميكام نوركين، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، خلال كلمة له في المؤتمر نفسه، أن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات جديدة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل إيران وأن حركة حماس تحاول دخول هذه اللعبة أيضا.وأكد الجنرال نوركين أن بلاده تقوم بدبلوماسية جديدة ممثلة في تدشين مناورات وتدريبات عسكرية مع الكثير من الدول حول العالم، مثل مناورات "العلم الأزرق"، مدعيا أن إسرائيل تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية ايضا، حتى باتت لاعب إقليمي ودولي.وناشد الجنرال عميكام نوركين بلاده ضرورة وضع خيارات متعددة على الطاولة حيال إيران، ليس خيار المفاوضات ولكن خيار عسكري أيضا.

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