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https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الموساد-السابق-بينيت-ليس-لديه-استراتيجية-للتعامل-مع-إيران-1052658943.html
رئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران
رئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران
قال مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق تامير باردو إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T21:10+0000
2021-11-23T21:10+0000
الموساد
إسرائيل
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جاءت تصريحات باردو الذي تولى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال الفترة من 2011 إلى 2016، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر في جامعة رايشمان، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: "السؤال هو إذا ما كانت إسرائيل لديها استراتيجية تتعلق بإيران".وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل لاتزال ليس لديها استراتيجية. ولكن يبدو لي أن توجه إسرائيل هو العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في السابق"، وذلك في إشارة إلى أوجه التشابه الموضوعية بين الحكومة السابقة برئاسة بنيامبن نتنياهو والخطاب السابق الذي ألقاه بينيت.وكان باردو من أشد المنتقدين لسياسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو التي تعارض علنا وبقوة الاتفاق النووي الإيراني المبرم برعاية أمريكية عام 2015، ورغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة للاتفاق.ورأى أنه لا ينبغي أن "تتخاصم" إسرائيل مع الولايات المتحدة علنا حول الخلافات السياسية المتعلقة بإيران.ودعا الحكومة الإسرائيلية للعمل بهدوء خلف الكواليس من أجل إقناع الولايات المتحدة بتحسين الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/صحيفة-إسرائيلية-حزب-الله-بريء-من-محاولة-اغتيال-عميل-الموساد-وهذا-هو-الفاعل-الحقيقي-1050732952.html
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الموساد, إسرائيل

رئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران

21:10 GMT 23.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / POOL
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قال مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق تامير باردو إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران.
جاءت تصريحات باردو الذي تولى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال الفترة من 2011 إلى 2016، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر في جامعة رايشمان، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
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وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: "السؤال هو إذا ما كانت إسرائيل لديها استراتيجية تتعلق بإيران".
وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل لاتزال ليس لديها استراتيجية. ولكن يبدو لي أن توجه إسرائيل هو العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في السابق"، وذلك في إشارة إلى أوجه التشابه الموضوعية بين الحكومة السابقة برئاسة بنيامبن نتنياهو والخطاب السابق الذي ألقاه بينيت.
وكان باردو من أشد المنتقدين لسياسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو التي تعارض علنا وبقوة الاتفاق النووي الإيراني المبرم برعاية أمريكية عام 2015، ورغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة للاتفاق.
ورأى أنه لا ينبغي أن "تتخاصم" إسرائيل مع الولايات المتحدة علنا حول الخلافات السياسية المتعلقة بإيران.
ودعا الحكومة الإسرائيلية للعمل بهدوء خلف الكواليس من أجل إقناع الولايات المتحدة بتحسين الاتفاق.
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